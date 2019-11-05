F-16V特別預算案　蘇貞昌12日赴立院報告備詢

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



記者林銘翰／台北報導

立法院長蘇嘉全5日中午召集黨團協商，就邀請行政院長蘇貞昌至立法院列席報告中央政府新式戰機採購特別預算案等相關事宜進行討論。經朝野共識達成共識，12日將邀請行政院長蘇貞昌赴立法院進行報告並備質詢。

美國國務院8月批准對台灣出售66架F16V戰機後，立法院經過一個多月的審查，28日於院會通過《新式戰機採購特別條例》，規定本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算編列。根據期程，我方將在2023年至2026年獲得66架F16V戰機。

蘇嘉全5日中午召集黨團協商，經朝野黨團討論後達成共識，12日將邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國防部長嚴德發及相關部會首長列席報告「新式戰機採購特別預算案」編製經過並備質詢。質詢人數由民進黨團推派5人、國民黨團推派5人、時代力量黨團及親民黨團各推派2人進行，未參加黨團委員得優先發言，質詢順序依例授權議事處辦理。

此外，會中也討論到本會期之休會日期，民進黨團、國民黨團傾向訂於12月17日，親民黨團則沒有意見，時代力量立委鄭秀玲則說要帶回討論，現場並未做出結論。

其他人也看了這些新聞...

►109年著重買新銳武器 國防部列196億採購預算

►添購F-16V戰機 國防部：幻象2000還可服役8年

►F-16故障達1.3萬次！嚴德發：新購F-16V妥善率75％

更多熱門新聞...

►對決大陸殲20能贏嗎？ 國防部：F-16V絕對把它打掉

►F16V「2500億」特別預算通過 66架2026年全數交機







►超越藍綠，就靠她了