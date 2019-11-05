彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會　9日千人溪湖大會師

▲彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會9日溪湖千人大會師。（圖／民進黨彰化縣黨部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣競選總部籌小英姊妹會暨新住民姊妹會已經籌組完成，26個鄉、鎮、市負責會長及新住民姊妹會會長上午齊聚競選總部，宣誓本月9日將動員上千名姊妹在溪湖大會師，支持蔡英文連任，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁及擔任小英姊妹會全國總會副總會長勞動部長許銘春，將會到場參加。

邱建富感謝姊妹們在台灣關鍵的時刻，挺身而出願意站出來支持蔡英文總統競選連任！並且力挺國會過半；邱建富特別感謝小英姊妹會獲得兩位前縣長周清玉、翁金珠的認同，同意擔任榮譽總會長。總會長邱鈴蘭期待兩位前縣長除了是小英姊妹會的精神領袖以外，更能提供女性的寶貴執政經驗協助姊妹會成長！進而發揮溫柔的力量來貢獻台灣。

總幹事縣議員江熊一楓表示傳統國民黨的婦女組織，大都誘之以利並變成以聯誼遊憩為主要性質的社團，甚至成為反民主、反改革與反進步的政黨選舉工具，其實女人走出來！跳脫黨國思維關心公眾議題！甚至熱心参與政治活動、理解選舉事務絕對是台灣改革進步最關健的力量。希望姊妹會除了近期要幫忙完成蔡英文總統的連任、國會過半的政治任務以外，將來也進一步成為台灣進步的推力。

專職操盤蔡英文彰化競選總部也是民進黨彰化縣黨部主委的邱建富說中央競總十分重視「女力」所以行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春（小英姊妹會全國總會副總會長），都將會親臨致詞。邱建富與鄉、鎮、市姊妹幹部們，共同呼籲婆婆媽媽、姊姊妹妹們總動員、出席溪湖鎮小英姊妹千人大會師活動，走進溪湖鎮皇家婚宴會館，用辦喜事婚嫁的心情認同台灣、支持台灣。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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