　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會　9日千人溪湖大會師

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會9日溪湖千人大會師。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

▲彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會9日溪湖千人大會師。（圖／民進黨彰化縣黨部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣競選總部籌小英姊妹會暨新住民姊妹會已經籌組完成，26個鄉、鎮、市負責會長及新住民姊妹會會長上午齊聚競選總部，宣誓本月9日將動員上千名姊妹在溪湖大會師，支持蔡英文連任，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁及擔任小英姊妹會全國總會副總會長勞動部長許銘春，將會到場參加。

▲彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會9日溪湖千人大會師。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

邱建富感謝姊妹們在台灣關鍵的時刻，挺身而出願意站出來支持蔡英文總統競選連任！並且力挺國會過半；邱建富特別感謝小英姊妹會獲得兩位前縣長周清玉、翁金珠的認同，同意擔任榮譽總會長。總會長邱鈴蘭期待兩位前縣長除了是小英姊妹會的精神領袖以外，更能提供女性的寶貴執政經驗協助姊妹會成長！進而發揮溫柔的力量來貢獻台灣。

▲彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會9日溪湖千人大會師。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

總幹事縣議員江熊一楓表示傳統國民黨的婦女組織，大都誘之以利並變成以聯誼遊憩為主要性質的社團，甚至成為反民主、反改革與反進步的政黨選舉工具，其實女人走出來！跳脫黨國思維關心公眾議題！甚至熱心参與政治活動、理解選舉事務絕對是台灣改革進步最關健的力量。希望姊妹會除了近期要幫忙完成蔡英文總統的連任、國會過半的政治任務以外，將來也進一步成為台灣進步的推力。

▲彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會9日溪湖千人大會師。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

專職操盤蔡英文彰化競選總部也是民進黨彰化縣黨部主委的邱建富說中央競總十分重視「女力」所以行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春（小英姊妹會全國總會副總會長），都將會親臨致詞。邱建富與鄉、鎮、市姊妹幹部們，共同呼籲婆婆媽媽、姊姊妹妹們總動員、出席溪湖鎮小英姊妹千人大會師活動，走進溪湖鎮皇家婚宴會館，用辦喜事婚嫁的心情認同台灣、支持台灣。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【其他新聞】

送貨員撞死女騎士　「只願賠5萬」遭判刑8月緩刑2年

彰化139縣道耍帥飆車翹孤輪遭PO網　警怒批講不聽！騎士下場慘

ET快訊
勞保7年後有破產危機　資深勞工怕領不到…年輕人疑惑為何要繳保
快訊／成大土木系教室失火竄濃煙！疑有學生受困
出國打包7重點「冬天厚衣一次收」　機場時尚全都GET
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

失智翁參訪老街脫隊走失　三峽警地毯式搜索火速尋回

老婦搭車坐過頭迷途困山區　三峽警利用M-Police人臉辨識助返家

彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會　9日千人溪湖大會師

熱心警友捐防護手套　三峽警執勤多層安全保障

2020宜蘭綠色博覽會　選定武荖坑風景區

走進動物的廚房　竹市動物園食物森林啟用

屏東連鎖名店享受早午餐　送摸彩券看流星雨

藝術超有事 《藝事節－駐村藝術家成果展》鐵道藝術村展出

屏東失智翁被載到派出所　林邊警立馬認出助團圓

離島淨土需要你我守護　隨意丟棄垃圾最高罰6千

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

失智翁參訪老街脫隊走失　三峽警地毯式搜索火速尋回

老婦搭車坐過頭迷途困山區　三峽警利用M-Police人臉辨識助返家

彰化小英姊妹會暨新住民姊妹會　9日千人溪湖大會師

熱心警友捐防護手套　三峽警執勤多層安全保障

2020宜蘭綠色博覽會　選定武荖坑風景區

走進動物的廚房　竹市動物園食物森林啟用

屏東連鎖名店享受早午餐　送摸彩券看流星雨

藝術超有事 《藝事節－駐村藝術家成果展》鐵道藝術村展出

屏東失智翁被載到派出所　林邊警立馬認出助團圓

離島淨土需要你我守護　隨意丟棄垃圾最高罰6千

民眾黨不分區立委海選　獨掌青農、金曲歌后入列

與女副理夜店嗨整晚！他凌晨進摩鐵「激情酣戰」完事偷拍裸照　流傳百人群組

勇士次輪新秀爆發！柯爾讚不像菜鳥　「帕斯霍爾有如7、8年前的嘴綠」

記憶感應師

12強／準備打仗了！洪總「不想廢話」　鼓勵選手放開打

接到暗黑單！客人亂填地址省錢　外送員「出招還擊」網喊：好療癒

唐鳳16日出訪荷蘭、德國：分享台灣開放政府經驗

腦科學事件簿

南方澳大橋拆光走入歷史！　晚間6點起全面恢復漁船通航

男友不認狗女兒！「109則訊息」狂問同一句話　女友吃醋到爆

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

地方熱門新聞

韓國瑜借廁所遭拒　桃警：子虛烏有

彰化婦衝馬路丟垃圾　回頭秒遭騎士擊落

台南「跑腿王」驚傳惡性欠員工薪資

莊士忠豬舍變溫室種彩椒　每公斤曾賣200元

南迴拓寬道路禁行機車　安全考量

南鐵東移地下化欲拆除壽陸橋

新北未婚聯誼淡水浪漫登場

「一例一休」以「大九小八」取代

「錢存台灣銀行會被扣稅」　老翁百萬險被騙

竹市「動物員工」成打卡熱點

萬里員潭溪實施封溪護漁

30年代老屋翻修　創竹南在地新文化

翁屏東訪友　跌坐三地門路旁警救援

資深熟女陷網路愛情詐騙警保24萬元

更多熱門

相關新聞

F-16特別預算　蘇揆12日立院報告

F-16特別預算　蘇揆12日立院報告

立法院長蘇嘉全5日中午召集黨團協商，就邀請行政院長蘇貞昌至立法院列席報告中央政府新式戰機採購特別預算案等相關事宜進行討論。經朝野共識達成共識，12日將邀請行政院長蘇貞昌赴立法院進行報告並備質詢。

死刑問題　蔡清祥重申：沒有時間表

死刑問題　蔡清祥重申：沒有時間表

李佳芬「政府吞學貸」　蘇貞昌：蔡政府降利息、放寬資格、延後還款

李佳芬「政府吞學貸」　蘇貞昌：蔡政府降利息、放寬資格、延後還款

蘇貞昌批「惠台26條」： 不要被中國大陸糖衣包裝的毒藥給騙了！

蘇貞昌批「惠台26條」： 不要被中國大陸糖衣包裝的毒藥給騙了！

韓國瑜「移工休閒區」惹議　蘇貞昌：不應該！隔離方式最歧視

韓國瑜「移工休閒區」惹議　蘇貞昌：不應該！隔離方式最歧視

關鍵字：

2020總統大選蔡英文蘇貞昌陳其邁新住民

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面