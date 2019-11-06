礦業法躺立院！環團搬水泥袋高掛怒：執政黨改革改到哪？

▲環保團體不滿「礦業法」遲不修，搬水泥到立法院門口抗議。（圖／地球公民基金會提供）



記者許展溢／台北報導

環保團體多次為「礦業法」遲不修法槓上政府，今（6日）搬水泥到立法院門口抗議，行政院長蘇貞昌都正面回應「願意推動攸關環境權的法案礦業法」，但經濟部卻指「後續將尊重立法院審查權」，行政院發言人Kolas Yotaka也回應，修法權責是立法院，行政院不能進行修法，再度卡關，要求立法院快安排協商。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，《礦業法》遲遲未完成修法，造成很多實質上的「礦業改革」具體作為同步動彈不得，包含礦務局統計至今年9月30日為止，總共有60個礦業權展限申請案被卡住、環保署針對礦業權展限應實施環評的法規也被卡住、攸關台灣水泥業礦業轉型的政策環評也被卡住。產業端動彈不得，改革無法啟動，民怨持續累積，對執政黨來說沒有任何益處。

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▲蔡雅瀅說，若不盡速排審礦業法，過去2年多的努力全部歸零。（圖／地球公民基金會提供）



台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，本屆立委就在明年1月11日改選，而今年會期可能到12月中就提前結束，若不盡速排審礦業法，任期屆滿時顯然來不及議決，讓過去2年多的修法努力全部歸零。且「礦業改革」是執政的民進黨提出的政見，且立院的民進黨立委目前占絕對多數，應有能力落實政見，這一任就可以兌現「礦業改革」的政治承諾。

環境權保障基金會研究員林彥廷認為，導演齊柏林發生意外後，2017年7月環權會舉辦《礦業法》修法研討會，會中討論到「台灣水泥礦業在循環經濟政策下的分析」，當時熱鬧討論《礦業法》修法與水泥礦業的政策環評，但至今已到本屆立委的最後一個會期，《礦業法》卻無聲無息，躺在立法院的議事堂，遲遲沒有動靜。

▲環保團體呼籲立法院快修礦業法。（圖／地球公民基金會提供）



環團強調，不禁想問民進黨政府，口中的「礦業改革」，到底改到哪去？循環經濟，除成立一個水泥業僅有台泥參與的「台灣循環經濟大聯盟（TCE100）」外，到底民進黨政府具體的「水泥業循環經濟政策」到底在哪？而現任立委們，連霸王《礦業法》都無法完成修正，要怎麼讓人民在明年選舉時，用手中的一票支持連任？呼籲立法院院長蘇嘉全快點讓礦業改革走完最後一哩路，完成《礦業法》修法。