韓國瑜推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）



記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「就學貸款免利息」政見，引發藍綠政治攻防，行政院長蘇貞昌反譏政策「不是參選人想到哪裡、講到哪裡」。新北市長侯友宜3日受訪時則回應，每個候選人想法都應尊重、了解，並說「如果有好的想法、好的推動方式，我們都給他滿滿的支持。」

韓國瑜日前提出「就學貸款免利息」的政策構想，遭到教育部質疑，恐讓沒急迫需要的學生貸款「套利」。對此，韓國瑜質疑「教育部是把台灣孩子都當成賊嗎？」國民黨立委也召開記者會砲轟，列舉蘇內閣上任以來，宣示政策買票高達21項，總金額高達3223億元，相對一年學貸僅有40億元的補貼，蔡政府不願意做，還抹黑好的政策，呼籲執政黨拿出一點政治良心。

蘇貞昌3日上午受訪時再度回應，他強調蔡英文一直在照顧年輕人，從上任時對0到6歲兒童的預算不到新台幣200億元，現在超過600億；且對年輕人的照顧，各方面都有做，不管是學貸，或是其他福利政策，「不是參選人想到哪裡、講到哪裡。」

侯友宜今天上午出席新北運動據點森林跑站板橋店開幕，受訪時也做出回應，他表示，每個候選人都有自己的想法跟做法，「我想每一個人的想法跟做法，我們都必須要去尊重，而且更重要的要去了解」，他說，如果有好的想法、好的推動方式，我們都給他滿滿的支持，「當然別人的一些批評跟指教，我們會虛心接受，怎麼做對青年朋友更好，大家一起努力。」

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