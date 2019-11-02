▲ 新北環狀線即將通車，侯友宜率三位副市長大跳快閃舞。（圖／新北市政府提供，下同）

者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜2日率領三位副市長陳純敬、吳明機、謝政達及捷運局長李政安，在捷運環狀線車站快閃跳舞，讓路過民眾驚喜連連。環狀線於10月25日完成初勘，侯友宜多次表達對年底前正式通車的期盼及信心，今日的快閃宣傳活動，也讓沿線市民增添許多期待感。

侯友宜2日下午於環狀線新北產業園區站，接過由頭前庄站前來的陳副市長手中的棒子，再集結分別從板橋站和大坪林站完成快閃的吳副市長、謝副市長，四人一起大跳「新北環狀舞」。

侯友宜表示，今天三位副市長各自從環狀線行經的中和、板橋、新店及新莊和民眾互動，一齊快閃，以接力形式象徵環狀線通車後串連新北，大幅改善市民生活品質並提升城市競爭力的願景。

▲ 新北環狀線即將通車。

侯友宜說，這是他人生的快閃初體驗，雖然舞蹈老師一直強調動作容易，他還是覺得節拍太快，跟不上站在一旁來自頭前國中的熱舞社學生，只能勉強給自己打59分，笑著說盡力最重要。

侯友宜也表示，環狀線初勘後有12項待改善項目，須在履勘之前改進，預計11月上旬報請交通部進行履勘，衷心盼望在年底前能夠通車。跳完快閃舞後，侯難掩興奮的說，「新北市民們，我們終於要有自己的捷運了！」。

環狀線串聯板南線、松山新店線、中和新蘆線等多條捷運，通車後可大幅縮短通勤時間。從捷運大坪林站到景安站，現需搭乘松山新店線到古亭站，轉乘中和新蘆線到景安站，一共8站約19分鐘，但環狀線通車後無需轉乘，只需要搭乘4站，可節省11分鐘，另外大坪林站到板橋站，可節省8分鐘，到新北產業園區將省下20分鐘。環狀線也是第一條路線全部在新北市境內的捷運路網，將為新北帶來嶄新風貌。

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