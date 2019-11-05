同台韓國瑜？侯友宜：另一個角色也會扮演好

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜16、17日將前往新北造勢，新北市長侯友宜是否會與韓國瑜同框也備受外界關注。侯友宜表示，永遠以市政做他最大的優先考量，但被問題是否會替挑戰新北市第8選區的新北市議員邱烽堯站台，他說，假日下班後的另一個角色扮演，他也會扮演好。

侯友宜5日前往視察淡水東來大廈拆除，接受媒體聯訪時被問到是否知道韓國瑜要到新北造勢，他回應記者「我剛剛聽到你說了」。不過，是否會前往造勢，他則說，新市民所需要的市政的工作，他永遠擺第一個位置上，還是以市政優先，不會忘了自己的角色，該做的事還是會做。

另外，有記者詢問他是否會替挑戰新北市第8選區的新北市議員邱烽堯站台，他表示，在上班期間全力的衝刺的市政，甚至假日，碰上他該扮演的角色的選擇，還是會先選擇市政，「但是我也不會忘了我自己的角色跟定位」。他也說，假日下班時間以後，有另外一個角色的扮演，「我也會去把這個角色扮演好」，以市政為優先的同時，也會想到自己的角色，該怎麼做就怎麼做。

日前侯友宜和12位立委參選人拍定裝照，媒體詢問是否成為最強母雞、也希望「雙母雞」一同拉抬聲勢，他笑回，「我屬雞啦」。

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