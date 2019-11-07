孕媽宮縮「路邊翹腳休息」　男大生戲謔笑：這樣是欠X...網全轟爛

▲孕婦們懷孕後期肚子越來越大，坐也不是、躺也不是，很難喬到一個舒服的姿勢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

話不能好好講嗎！一名孕婦在路上突然宮縮不適，臨時就坐在矮牆上，把腳翹起來舒緩一會兒。不料一旁男大生看到她腳開開，竟開起「不好笑的玩笑」，讓原PO覺得傻眼問號，網友們也全都氣炸表示「這性騷擾了」、「嘴巴有夠臭」。

「我知道這樣翹腳很醜...可是年紀輕輕不能好好講話嗎？」一名孕媽在臉書「爆怨公社」中抱怨，懷著8個月身孕的她今（7日）中午下樓到超商吃飯，走到人行道時突然覺得肚子不太舒服，摸了一下發現是子宮在收縮，就先坐在路邊的矮石牆上休息。

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原PO喬了幾個位置之後，發現把左腳翹在右腿上比較舒服，就先短暫地維持這個姿勢舒緩一下。怎料前方幾名正在抽菸的男大生見狀後，其中一人指著她，問身邊的朋友說「欸，你知道女生這樣坐是什麼意思嗎？」對方則滿頭問號回「什麼意思？腿短？」男大生則搖頭表示「短你媽啦！這樣是欠X！」而且還搭配戲謔的動作，兩人就這樣瘋狂大笑起來。

▲對原PO來說，翹腳可以短暫舒緩一下當時的不適。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

「姐姐都快30了，還懷孕8個月呢！小朋友講話難聽還要講這麼大聲喔？」原PO認為自己不但被笑腿短，身為女性也覺得被侮辱到，痛罵對方「剛剛吃過屎嗎？」

貼文一出，網友們都忿恨不平地表示，「有夠沒教養」、「可能剛吃過屎，嘴巴才這麼臭」、「應該回，你知道抽菸會導致陽痿嗎」、「 可以告性騷擾吧」、「超低級的言論」、「當作狗在吠就好了」。

其他媽媽則表示，孕期後期把腿打開一點坐，的確會比較舒服，「懷孕後期因為骨盆被撐開，這樣坐的確比較舒服」、「我懷孕也會坐這樣耶...感覺比較舒服」、「準媽媽辛苦了」。不過醫師也提醒，懷孕的媽媽們要盡量避免久站和久坐，如有翹二郎腿的習慣也要改掉，以免靜脈血液回流受阻。

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