韓貸款買7200萬豪宅　館長痛罵：2020讓你知道騙人的下場

▲韓國瑜爆出7200萬豪宅爭議，館長陳之漢在臉書痛罵，「2020讓你知道騙人的下場」。（組合圖／記者洪靖宜攝、翻攝自飆捍臉書粉專）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜從去年競選高雄市長時，就主打「庶民」的形象，但是6日他遭爆在2011年也就是他是失業的最後1年，在南港購買7200萬的豪宅。對此館長陳之漢在臉書痛批，「2020讓你知道騙人的下場」。

週刊報導指出，韓國瑜在失業十多年的生涯中，出任北農總經理的前一年，花了7200萬買下台北南港豪宅。對此，王定宇質疑，如果韓國瑜貸款七成、約5050萬元，按照現行房貸利率，本金加利息每月將要負擔約30萬元的房貸，「每個月的貸款，錢哪來的？如果他沒有貸款，7200萬的資金從哪來的？」

▲ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）



館長對此也在臉書評論表示，「如果他是庶民，我他媽就是賤民，2020讓你知道，騙人的下場！」

網友在館長的臉書表示，「7200萬而已，庶民的財力就是如此渺小拮据且困頓」、「真慘，原來庶民的標準變這麼高，抱歉我拉低平均了orz」、「我失業的時候，連國民年金的繳費單都繳不起」、「庶民的標準=有沒有買過7200萬的房子」、「所謂庶民應該是富庶的庶」。

韓國瑜6日下午回應豪宅爭議表示，他不是拿7200萬買房，是因為沒那麼多現金，所以向銀行貸款，最後因為財務有壓力，不得不忍痛讓給別人，「因為買房子，銀行貸款太吃力，沒辦法繳這個錢，所以就把它賣掉，這是很單純的事情，這跟特權有什麼關係？一點關係都沒有。」

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