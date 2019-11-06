　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓貸款買7200萬豪宅　館長痛罵：2020讓你知道騙人的下場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、館長陳之漢。（組合圖／記者洪靖宜攝、翻攝自飆捍臉書粉專）

▲韓國瑜爆出7200萬豪宅爭議，館長陳之漢在臉書痛罵，「2020讓你知道騙人的下場」。（組合圖／記者洪靖宜攝、翻攝自飆捍臉書粉專）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜從去年競選高雄市長時，就主打「庶民」的形象，但是6日他遭爆在2011年也就是他是失業的最後1年，在南港購買7200萬的豪宅。對此館長陳之漢在臉書痛批，「2020讓你知道騙人的下場」。

週刊報導指出，韓國瑜在失業十多年的生涯中，出任北農總經理的前一年，花了7200萬買下台北南港豪宅。對此，王定宇質疑，如果韓國瑜貸款七成、約5050萬元，按照現行房貸利率，本金加利息每月將要負擔約30萬元的房貸，「每個月的貸款，錢哪來的？如果他沒有貸款，7200萬的資金從哪來的？」

▲▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

▲ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

館長對此也在臉書評論表示，「如果他是庶民，我他媽就是賤民，2020讓你知道，騙人的下場！」

網友在館長的臉書表示，「7200萬而已，庶民的財力就是如此渺小拮据且困頓」、「真慘，原來庶民的標準變這麼高，抱歉我拉低平均了orz」、「我失業的時候，連國民年金的繳費單都繳不起」、「庶民的標準=有沒有買過7200萬的房子」、「所謂庶民應該是富庶的庶」。

韓國瑜6日下午回應豪宅爭議表示，他不是拿7200萬買房，是因為沒那麼多現金，所以向銀行貸款，最後因為財務有壓力，不得不忍痛讓給別人，「因為買房子，銀行貸款太吃力，沒辦法繳這個錢，所以就把它賣掉，這是很單純的事情，這跟特權有什麼關係？一點關係都沒有。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
12強「超兇女球僮」鬆口D罩杯內幕！工作丟了損失2萬
名醫前男友李光輝爆「交往秘辛」　子涵發聲了！
她說「只當朋友」…醒來全身剩內褲「下面瘀青」　渣男躺旁邊慘了
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

母哭求救重傷女兒！哪吒一聽「黑白無常的話」怒拍桌：吾會犯天？　結局曝

淡水驚現裸背辣妹！本尊曬側面「南半球」快掉出來　網：想巧遇！

蕃茄醬加爆！他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景：故意的

逛好市多驚見「橙金色泡麵」　正妹嚇歪手刀囤貨…網一看瘋搶：這超好吃！

公博美養一年突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」…網一看洗版罵爆

費玉清倒數1天封麥　郭台銘攜母親、曾馨瑩出席告別演唱會

韓貸款買7200萬豪宅　館長痛罵：2020讓你知道騙人的下場

韓國瑜憂2025年進入超高齡社會　鼓勵企業研發長照設備

吳敦義列8、9、10不分區　卓榮泰：我學不來

遭酸「昔被做掉今做進來」　賴清德：對柯文哲快人快語不介意

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

費玉清倒數1天封麥　郭台銘攜母親、曾馨瑩出席告別演唱會

韓貸款買7200萬豪宅　館長痛罵：2020讓你知道騙人的下場

韓國瑜憂2025年進入超高齡社會　鼓勵企業研發長照設備

吳敦義列8、9、10不分區　卓榮泰：我學不來

遭酸「昔被做掉今做進來」　賴清德：對柯文哲快人快語不介意

數位故宮來了！許智傑爭取「清明上河圖VR」抵高雄　重現汴河市井

黃光芹爆韓國瑜「不給飯吃」義工心寒走人　護衛隊指揮官出面打臉

游淑慧提案挺太陽花國賠案上訴　時力議員暫擱：議會不要背書

雲林縣山線立委藍營大團結　江永田宣布退選

首位參加後備軍人會議總統　蔡英文下2命令：讓無名英雄能被社會尊敬

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

韓國瑜7千萬豪宅毀庶民形象　韓辦曝真相！

12強棒球應援片　劉寶傑：韓國瑜拍得最混

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

韓便當不給、油錢不貼！名嘴：護衛隊心寒走了2/3

快訊／韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

黃子哲舉「蔡英文給年輕人開的10張芭樂票」

吳敦義認「列入不分區立委」安全名單

還原現場／韓國瑜憋尿2小時！

韓國瑜買豪宅　何庭歡：庶民也有買賣房產權利

LIVE／韓國瑜親上火線回應7200萬南港豪宅案

管碧玲2009年也提「學貸免息」政策

韓辦稱平民有權買賣7200萬房　林鶴明怒：噁不噁心

快訊／「不是拿7200萬買房子！」　韓國瑜：我是向銀行貸款

韓國瑜顧問團：民進黨知不知道去年怎麼輸的？

更多熱門

相關新聞

韓國瑜鼓勵企業研發長照設備

韓國瑜鼓勵企業研發長照設備

國民黨總統參選人韓國瑜6日上午至新竹城隍廟參拜，前新竹市長林政則、議長許修睿、副議長余邦彥、立委參選人鄭正鈐等人皆陪同在場，下午一行人轉至關帝廟參拜，並進行「關懷弱勢團體座談會」。韓國瑜當場承諾，將來一定特別照顧身心障礙者，並憂心2025年台灣將進入超高齡社會，今日不規劃，將來一定後悔。

吳敦義列不分區　卓榮泰：我學不來

吳敦義列不分區　卓榮泰：我學不來

數位故宮來了！許智傑爭取清明上河圖VR

數位故宮來了！許智傑爭取清明上河圖VR

黃光芹爆韓國瑜不給飯吃　護衛隊指揮官打臉

黃光芹爆韓國瑜不給飯吃　護衛隊指揮官打臉

蔡英文史上首位參加後備軍人會議總統

蔡英文史上首位參加後備軍人會議總統

關鍵字：

館長庶民豪宅7200萬2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面