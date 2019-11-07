一整排傻眼！大媽插隊「要讓老人家」大喊雞腿飯　逼出90歲爺給難看...療癒炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友前天到便當店買晚餐時，碰上厚臉皮大媽越過一整排等候隊伍，直搗櫃台說，「趕快給我一個雞腿飯」，被拒還搬出長者牌，要大家讓她，誇張行徑讓90歲老爺爺看不下去，立刻站出來教訓一番。

男網友在爆怨公社發文提到，前天買晚餐時，每位客人都很守規矩地排隊，結果突然有個年約60歲的大媽，跑到最前面，對店員說「趕快給我一個雞腿飯，我要馬上拿走。」

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店員見狀連忙提醒道，「這位人客，請排隊！」怎料，大媽沒有一點自覺，還大聲喊，「老人家，禁不起等，你們要讓我。」

▲大媽的行為惹來一身腥。（圖／翻攝自爆怨公社）

一席話讓現場全傻眼，同時隊伍中有位白髮阿公站了出來，不客氣地說，「哇...我90歲還不是排隊，妳算什麼？」而大媽轉頭看了一眼，馬上腳底抹油離開現場，但不服氣的她嘴裡還不斷碎念著。

男網友目睹整個經過，不禁搖頭嘆，「我以為坐車被倚老賣老的逼讓座，已經夠厚臉皮了，結果連買便當也可以遇到......。」

對此，網友紛紛回應，「她趕著去投胎咩」、「0歲的那個老人家超帥氣」、「大媽去下一家買雞腿飯了」、「阿公讚啊」、「就讓她吧，她剩下的時間比較少了」；也有人在醫院碰過類似情境，「正常的...連在醫院領藥也碰到死老頭插隊，還跟你說我心臟不好，你不要兇我喔，等等我倒地給你看。」

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