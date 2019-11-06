新娘踩瓦片！白紗一撩「羞紅倒三角」秒尷尬見客　萬人看光：會恨一輩子

▲新娘「羞紅倒三角」秒見客！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

結婚儀式遇到「豬隊友」，真的記恨一輩子！一名男網友笑稱，日前友人結婚，新娘過火爐、踩瓦片時，為了安全起見，周遭親友竟一手撩起絕美白紗禮服，險讓新娘的私密處見客，照片曝光後，掀起萬名笑炸驚呼，「新娘看到照片應該會崩潰！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》曬出友人出糗照片，日前一對新人進行迎娶時，新娘需過火爐跟踩瓦片，象徵給夫家興旺好運，也有傳宗接代的意味。當天儀式開始，不僅新郎新娘心驚膽戰，就連一旁的親友也超緊張，大家似乎都是「新手」，深怕新娘子的禮服被勾到，或碰到火爐引發火災，竟豪氣撩到大腿高度。

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爆尷尬照片曝光，新娘的私密「倒三角洲」若隱若現，火辣美腿直接見客，所幸有穿安全褲，險讓下半身走光，但仍讓所有人看傻眼，而原PO也忍不住笑虧，「抱歉…我同學第一次結婚太緊張！」

▲這一幕永生難忘！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章一貼出後，引發近萬人朝聖一看，紛紛暴動嗨炸「下次就熟了」、「一回生二回熟」、「多結幾次就不會緊張了」、「娘會氣炸了，會提一輩子」、「看樣子第一次結婚，裡面還是要穿條真理褲比較妥當」、「撩裙高手」、「瑪麗蓮夢露嗎」、「整個毀了，這照片老婆一定常常拿出來抱怨」、「新娘看到照片應該會崩潰」、「哇塞也拉太高了，是怕燒到什麼」、「超尷尬…這時候真的慶幸臉是遮住的」。

▲苦主紛紛跳出笑稱，私密處差點被看光！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不少人妻也討拍，「嗯嗯，我都不知道該怎麼安慰，還好當時是瘦的，腿還能看」、「話想當年真是如此，秒變短裙」、「那時候千交代萬交代，拜託我老公不要拉太高！」、「跟我一樣」、「我結婚也是差不多被媒婆拉到快這樣高」。