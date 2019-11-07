　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婚宴一口乾地獄特調！新郎淚：餐廳要選好　網洗版曝神作...黑頭凝視毛炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲婚宴一口乾地獄特調。（圖／翻攝自爆怨公社、爆料公社粉絲團）

▲竟然有魚尾巴！不過裝飾挺美。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

為了炒熱婚禮氣氛，不管是迎娶時的闖關遊戲，還是喜宴上的表演互動，都讓人津津樂道，其中累積桌上精華的「特調飲品」，更是不可錯過的重頭戲，就有新郎分享好友傑作，不禁哀怨勸世，「餐廳要選好！」

男網友在爆怨公社發文表示，「在你的婚禮上，是不是都會有一群朋友，特別喜歡做特調？然後你得一口喝完桌上所有菜色。」

請繼續往下閱讀...

▲婚宴一口乾地獄特調。（圖／翻攝自爆怨公社、爆料公社粉絲團）

▲雞頭太可怕了。（圖／翻攝自爆怨公社、爆料公社粉絲團）

從照片中可見，以醬油、酒、芥末為基底的詭異飲品中，裝有整顆蘋果、小黃瓜、玉米筍、蘑菇等蔬果；更可怕的是，連魚尾都被放進去當配料。

熟悉的一幕，立刻勾起廣大網友的回憶，不禁笑回「婚禮經典特調」、「有玉米荀~，這杯一百分」、「這個算客氣了」、「而且一定說是已婚的朋友弄的」、「冤冤相報何時了」。

▲婚宴一口乾地獄特調。（圖／翻攝自爆怨公社、爆料公社粉絲團）

▲這些特調飲品乍看很美，但味道超地獄。（圖／翻攝自爆料公社粉絲團）

另外，也有不少人分享特調食譜，直呼「上上禮拜去同事婚禮的特調！紅酒+啤酒+哇沙米+醬油+西瓜+海鮮湯頭」、「昨天好兄弟結婚，一杯紅酒 +哇啥米+美麗果+醬油+佛跳牆+綠茶+牛奶」、「我老公喝過醬油+啤酒+洋酒，敬酒到下一桌時，變成芥末+醬油+啤酒+烏龍茶+洋酒，我老公傻眼，婆婆直接接過來乾了」、「有看過更可怕的，雞頭和果汁和調味品」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
iPhone雙11大降價！這幾款STUDIO A買現省111
24歲男衝打「HPV疫苗」　醫一問尷尬綠：是她中鏢
光華商圈轎車「誤踩油門」衝進騎樓！3人受傷　1女昏倒
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「北投陳先生」229枚1元整UberEats！外送員神招反殺　奧男秒變臉被老婆臭罵

10年快轉「全班買到剁手」最愛偶像卡　網曝「郵冊還活著」免費寄…現況曝光

好市多「家庭消耗品」一拉就是11年！她PO空盒照「解成就」　網疑：它不是用不完？

收編路邊奶喵...醫生檢查搖頭：應該活不了　2年後牠放大70倍！

影／「滿意韓國瑜請舉手！」高雄官員全沉默　議員連問兩次傻了

小學生YouTuber「偷拍媽媽內衣片」衝流量　放話：訂閱達標公開臀部！

新娘踩瓦片！白紗一撩「羞紅倒三角」秒尷尬見客　萬人看光：會恨一輩子

哄嬰睡覺！媽「一包紅豆換自由」　高CP值蒙混法...眾人笑噴：要大賣了

婚宴一口乾地獄特調！新郎淚：餐廳要選好　網洗版曝神作...黑頭凝視毛炸

阿母列5項清單！踏進好市多豪噴6千　網清點笑炸…曝計謀：主婦果然厲害

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

屏東歸來便利超商「只賣素食」 為建醮！社區、學校連6天吃素

哄嬰睡覺！媽「一包紅豆換自由」　高CP值蒙混法...眾人笑噴：要大賣了

婚宴一口乾地獄特調！新郎淚：餐廳要選好　網洗版曝神作...黑頭凝視毛炸

阿母列5項清單！踏進好市多豪噴6千　網清點笑炸…曝計謀：主婦果然厲害

買半糖去冰莊園紅茶　他一看「杯身標籤」：下次用說的！我買10杯

路考哥直線7秒一催「翹孤輪卡縫隙」帥到掉渣　他看傻：太衝動了…網求禁考照

違法Uber12月起取締！租賃業怒轉換不及　赴交部嗆「別逼死司機才後悔」

文化部組織整併！成立「博物館司」　鄭麗君：各國博物館都是重要政策

六都高雄人最短命！環團臉塗煤灰怒宣布：12/15上街反空汙

台科大研發「金屬玻璃鍍層刀具」 刀子鋒利適合口腔、腫瘤、微創手術

一整排傻眼！大媽插隊「要讓老人家」大喊雞腿飯　逼出90歲爺給難看...療癒炸

罰寫「割草公務員」3000字心得　高市教育局改口「沒有強制性」

風．LUXURY／磁力影響機械錶　歐米茄大師天文台認證為精準把關

TOYOTA「GR Yaris」性能小鴨預告有玄機！11/17澳洲拉力賽亮相

誰說詹姆斯不行了　閃電俠力挺：你過氣其他球員怎辦？

升級iOS 13後的iPhone有多安全？蘋果新版隱私權網頁告訴你

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

救援大霸尖山高山症女子　苗栗消防300公里「往返8小時」累翻

哄嬰睡覺！媽「一包紅豆換自由」　高CP值蒙混法...眾人笑噴：要大賣了

漁夫捕龍蝦竟然捕到小鹿！　垂死漂浮海岸8公里...3男齊力送牠回家

酒香濃厚、溫醇順口！台北最好吃的麻油雞　搭配乾麵線超滿足

生活熱門新聞

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

今晨竹苗15度！午後變天「2天防大雨地區曝」周末再降溫

她「七字仔」連環砲　殺人犯回家乖乖洗碗

正妹檢察官文武全才　讓人好想被她起訴

窮人為什麼很敢生小孩？生殖策略穩賺

釜山航空開大絕！1111元機票買一送一

客備註「我瘋～子」　外送員愣：有危險嗎

名醫李光輝曾想金援前女友300萬被拒

兒戴小衛星手錶！家長嘴臭：拿來考試作弊

網曝「郵冊還活著」免費寄…現況曝

更多熱門

相關新聞

他買紅茶一看「杯身標籤」：下次用說的！我買10杯

他買紅茶一看「杯身標籤」：下次用說的！我買10杯

一名男網友分享買一杯30元飲料的趣事，「下次用說的，我買10杯！」對此，有人笑說「早餐店阿姨出現競爭對手了！」也有人留言解釋「真相」，「純粹博君一笑，認真你就輸了。」

狂女穿「裸膚胸罩」站新娘旁合照！

狂女穿「裸膚胸罩」站新娘旁合照！

河南喜酒上豬肉「被秒殺」　大叔：半年沒吃啦！

河南喜酒上豬肉「被秒殺」　大叔：半年沒吃啦！

大媽插隊「要讓老人家」90歲爺給難看

大媽插隊「要讓老人家」90歲爺給難看

參加婚禮穿「皇后新衣」　美女被罵翻

參加婚禮穿「皇后新衣」　美女被罵翻

關鍵字：

婚宴喜酒婚禮地獄特調特調飲品新郎爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

韓國瑜「傾聽之旅」走全台　他曝警訊：高雄改變了

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面