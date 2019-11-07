婚宴一口乾地獄特調！新郎淚：餐廳要選好　網洗版曝神作...黑頭凝視毛炸

▲竟然有魚尾巴！不過裝飾挺美。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

為了炒熱婚禮氣氛，不管是迎娶時的闖關遊戲，還是喜宴上的表演互動，都讓人津津樂道，其中累積桌上精華的「特調飲品」，更是不可錯過的重頭戲，就有新郎分享好友傑作，不禁哀怨勸世，「餐廳要選好！」

男網友在爆怨公社發文表示，「在你的婚禮上，是不是都會有一群朋友，特別喜歡做特調？然後你得一口喝完桌上所有菜色。」

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▲雞頭太可怕了。（圖／翻攝自爆怨公社、爆料公社粉絲團）

從照片中可見，以醬油、酒、芥末為基底的詭異飲品中，裝有整顆蘋果、小黃瓜、玉米筍、蘑菇等蔬果；更可怕的是，連魚尾都被放進去當配料。

熟悉的一幕，立刻勾起廣大網友的回憶，不禁笑回「婚禮經典特調」、「有玉米荀~，這杯一百分」、「這個算客氣了」、「而且一定說是已婚的朋友弄的」、「冤冤相報何時了」。

▲這些特調飲品乍看很美，但味道超地獄。（圖／翻攝自爆料公社粉絲團）

另外，也有不少人分享特調食譜，直呼「上上禮拜去同事婚禮的特調！紅酒+啤酒+哇沙米+醬油+西瓜+海鮮湯頭」、「昨天好兄弟結婚，一杯紅酒 +哇啥米+美麗果+醬油+佛跳牆+綠茶+牛奶」、「我老公喝過醬油+啤酒+洋酒，敬酒到下一桌時，變成芥末+醬油+啤酒+烏龍茶+洋酒，我老公傻眼，婆婆直接接過來乾了」、「有看過更可怕的，雞頭和果汁和調味品」。

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