前男友結婚她心碎天天買醉　忍不住再約砲懷孕...不知孩子生父是誰

▲徐姓人夫婚後仍與前女友藕斷絲連，甚至多次被判老婆與她發生關係，徐妻之情後氣得告上法院。（示意圖／達志影像）

記者徐愷昕／桃園報導

徐姓人夫婚前與葉姓女子交往，但婚後仍與葉女藕斷絲連，甚至多次背叛老婆和她發生關係。事情曝光後，徐、葉兩人被徐妻告上法院。葉女在法官審理時表示，自從徐男結婚後她因情傷天天飲酒，現在懷有身孕，但不知道小孩的生父是誰。法院審後認定兩人通姦屬實，判處徐男4個月、葉女3個月徒刑，得易科罰金。

據判決，徐男目前待業中，已為人夫的他竟在2015年9月到2017年7月期間，多次與在KTV工作的葉姓前女友發生關係。徐妻在發現老公出軌後，氣得向法院對2人提告。警方偵辦時，徐男坦言婚前與葉女是情侶關係，他在婚姻前後皆有與她發生關係，且當葉女告知自己懷有身孕後，他也曾向媽媽及姊姊提過此事，懷疑葉女肚子裡的小孩是自己的。

葉女則表示，在得知徐男結婚後她傷心欲絕，每天喝酒把自己灌醉，所以她不清楚自己到底有沒有跟徐男發生關係，而有關肚子裡的小孩，她「不知道孩子的生父是誰」。對此，徐妻也在法庭中示出錄音檔，內容為她先前逼問丈夫，「葉女肚子裡的小孩是你的種嗎？」，徐男表示不否認事實。

法官審酌，徐男明明已結婚，卻未能控制情慾，破壞婚姻忠誠義務，致葉女與他相姦，行為實在不該，又考量徐男已有家庭還縱容自己拓展婚外情，相較單身的葉女目前缺乏忠誠承諾的羈絆，徐男本應承擔較大責任。最終分別依通姦罪、相姦罪，各判徐男4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元；葉女3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

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