隊友反常帶吃的！39週孕媽上秒OS誇貼心　一開箱…3樣「統統咬剩一半」呆了

▲隊友貼心帶晚餐回家超反常，果然是個坑啊！（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

難得老公表現貼心一面，下一秒卻馬上讓人妻眼神死！一位孕媽6日晚間9點多PO文，說她懷孕39週在家待產中，補眠的時候，老公提著一袋食物回家說是她的晚餐。本來原PO還想說「哇X！今天如此貼心」，結果打開一看馬上傻眼「這到底什麼鬼啦！」看到貼文後，有網友馬上笑噴，但也有人直呼「這種我會生氣！」

這位孕媽咪在臉書《爆怨公社》表示，她目前懷孕39週、在家待產中，「剛剛在家補眠……老公提著一袋東西回來，跟我說是我的晚餐」，讓她瞬間心裡冒出OS「想說哇靠！今天如此貼心」，結果打開袋子一看，裡面的3樣小吃讓她一秒眼神死，「……這到底什麼鬼啦！」：

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1.吃一半的雞排（而且肉厚的地方都吃掉）

2.吃一半攪爛的溫豆花

3.吃一半冷掉的貢丸湯

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▲孕媽看到內容物，崩潰直呼「到底什麼鬼啦！」（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也在留言處透露，目前懷的是第一胎、性別是男生，接著開始分析老公這樣做的原因，「以我老公的個性，不可能跑三個地方幫我買晚餐，所以這晚餐應該是同事給的，他自己不想吃，想說給我吃一吃算了」，而且老公應該是吃一半才想到，雖然是開玩笑的成分居多，孕媽還是偷偷抱怨「真的很壞壞壞壞」、「他可惡把最好吃的地方吃掉。」

看到人夫的「貼心菜單」後，有網友忍不住笑噴，「一人分一半，感情不會散」、「貼心老公，幫老婆試溫度，試辣度，試口味，怕老婆餓著，怕老婆太飽，所以都留一半」、「我以為老公都是老婆的廚餘桶，原來剛好相反啊」、「拿出妳的手機召喚熊貓」、「太貼心，把高熱量都吃掉，這男人不得了。」

但有不少人認為，人夫行為很欠揍，「只有我覺得給人家吃剩的東西很過分嗎」、「感覺很差~不能多買一份你的嗎？你肚子裡有他家的小孩耶」、「我會超生氣欸，比空手回來還糟糕」、「我老公這樣的話，我會直接拿去餵我家的垃圾桶然後再自己去買好料的來吃」、「這個老公要扣分啦」、「開玩笑還是認真的我都會翻臉，二話不說直接砸在他臉上。」

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