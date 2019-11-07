香港反送中「影響2020總統大選」　葛來儀：北京未來對台可能更強硬！

▲反送中行動中，港警發射催淚彈驅散人群。（圖／記者黃彥傑攝）

記者朱世凱／綜合報導

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，香港持續的動盪將會影響台灣2020年1月舉行的總統大選，倘若「一國兩制」被證明在香港無法成功施行，那麼北京當局可能會重新思考兩岸政策，未來將採取更強硬作法並施加更大的壓力。

綜合外媒報導，葛來儀近日參加「中國國力」（China Power）節目，她提到，外界都在關注中方會怎麼去面對香港「反送中」，因為這場行動除了撼動「一國兩制」之外，也間接影響台灣明年1月的總統大選；如果「一國兩制」真的被證明無法在香港順利施行，那北京當局必須重新檢討「這在台灣真的可行嗎？」

▼葛來儀。（圖／翻攝自中評社）

葛來儀接著說，假使中國最後認定，「追求兩岸和平發展」和「最終和平統一」的政策行不通，那他們就會反思對台政策，未來恐怕會採取更加強硬的做法。葛來儀指出，「我的猜測是，在中國國家主席習近平領導之下，中方不會向較溫和的道路前進，雖然這不一定代表他們肯定會使用武力去解決問題，但內部的人可能會這樣去要求。」

葛來儀表示，中共已故領導人鄧小平在1979年拋出「一國兩制」概念，他當時提及，如果台灣「回歸祖國懷抱」，中方會「尊重台灣現實情況」；中國全國人大後來也在1982年通過內含特別行政區條款的新「憲法」，給予「一國兩制」需要的法律基礎。

葛來儀分析，雖然習近平目前有多項問題需要面對，好比中美貿易戰、中國經濟放緩和未來人口問題等，所以不太可能將台灣議題放在第一順位，但北京還是有可能會重新擬定未來對台灣的政策，「能確定的是，台灣將面對更大外交、政治和軍事方面的壓力。」

▼香港示威持續，間接影響台灣2020總統大選。（圖／路透）

對於反送中影響台灣2020大選一事，葛來儀說，香港事件成為影響總統蔡英文民調最重要的因素之一，蔡英文今年前5個月的民調數字，幾乎大部分都處於落後劣勢；不過到了6月底開始就完全逆轉，幾乎每份民調都領先中國國民黨提名總統參選人、現為高雄市長的韓國瑜。

葛來儀表示，也許有些人會認為，蔡英文民調上升與她過境美國或是美國對台軍售有關，「但我不認為台灣人有這麼關注這些新聞；相較之下，香港事件反倒更能引起台灣人注意，因為這會讓他們焦慮，如果未來選出了想和中國改善關係的總統，台灣恐怕就要面對這樣不確定的未來。」

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