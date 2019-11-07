快訊／蔡英文：韓國瑜跟庶民形象有落差　高房價不是一般人可負擔

記者陶本和／新北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形象力拚2020總統，但6日遭週刊爆料，失業時砸7200萬買北市「南港第一豪宅」，讓他庶民形象破滅。對此，總統蔡英文7日受訪時認為，這跟庶民形象有落差，「一個房價這樣高的房子，不是一般庶民可以負擔得起」。

由於韓國瑜陣營質疑，又是國家機器介入，蔡英文則表示，她覺得這問題，說國家機器介入這樣講法要有證據，「大家不要忘了前陣子還有追蹤器這故事還沒有搞清楚」。

蔡英文說，另外就是，他的這件事為何會讓社會這麼多討論，主要是在這段期間甚至過去，一直以庶民形象來展現自己，這樣子的這件事，跟庶民形象有落差。

至於蔡英文個人的財產，蔡英文強調，從她任公職以來都有申報，這是社會知道的事情，而且都是長期持有，也都有信託。接著媒體追問何謂「庶民落差」？蔡英文說，一個房價這樣高的房子不是，一般庶民可以負擔得起。

▲蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）



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