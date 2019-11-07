保護未來總統！超帥女隨扈黑帶6段「只輸金牌陳詩欣」　萬全準備因應衝突現場

▲國安局「安維七號專精訓練結訓編成典禮」（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔣婕妤／台北報導

距離2020總統大選剩下倒數65天，選戰進入白熱化階段。7日國安局特勤中心針對候選人安全維護任務舉辦「專精訓練結訓暨編成典禮」，中央層級的選舉維安，本月內就要全面接受總統候選人的各項維安工作。負責此次維安工作的隨扈中包含上士呂冠潔，跆拳道黑帶6段的她2001年參加「全國運動會」時只輸給金牌國手陳詩欣。

呂冠潔擁有跆拳道黑帶六段，經歷包含海軍陸戰隊，憲兵指揮部警衛大隊，曾參加海軍陸戰隊莒拳隊，99年參加敦睦遠航，在全運會跆拳道奪得銀牌，國家代表隊選拔賽獲第三名。

呂冠潔受訪時表示，很榮幸有機會參加大選安全維護工作，此項重責大任是特勤人員的最高榮譽，雖然整個訓練過程很辛苦，不過只要安維任務圓滿達成就是大家共同的目標。

呂冠潔提到，「我是跆拳道黑帶六段，曾經參加過『全國運動會』與前奧運金牌國手陳詩欣比賽過，當時她拿到金牌，我是銀牌，也因為這樣我有機會來到特勤圈，參加這一次的總統大選任務，對我而言，這才是永遠的獎牌，我要再強調一次，這是特勤至高無上的榮譽。」

上校李旺祥分享，特勤工作平時就是處在高壓力的工作環境，特別是在面對總統大選任務更顯格外加重，「特勤工作不是0分就是100分的嚴謹態度面對。相信未來我們在勤務的規劃與執行力度上，只有好與更好;我們絕對有信心，有決心，有能力，盡全力達成任務，絕不辜負國人對我們的期待。」面對媒體提問若遇到衝突現場，他回應強調，會做好萬全準備、全力達成維安任務。

另外，因應此次大選維安，特勤中心出動超帥「空拍機干擾槍」，裝備具有攜帶便利、待機時間久、干擾距離長等特性。干擾槍重量小於7公斤；發射距離在2公里以上。能分段干擾、控制空拍機，迫使空拍機回程降落。另外，還有保護總統、副總統候選人及其配偶的座車曝光，國安局採購10輛要價285萬元的福斯Bulli旅行車，作為總統、副總統候選人警備座車，候選人配偶則配備新款福特MONDEO性能車。

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