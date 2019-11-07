快訊／韓國瑜訪莊園未告知引農莊主不爽　蔡英文：有必要尊重

記者陶本和／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜7日赴新竹縣，但公開行程卻擅自載明軟橋社區生活田園農莊（竹東鎮東峰路），引起該農莊主抗議，認為借用未告知。對此，總統蔡英文表示，就她理解這不是第一次，「對於在地主人確實要有必要尊重」。

農莊黎姓莊主批評韓國瑜辦公室，在他經營的生活田莊列入行程宣傳，但自己卻沒有協助韓國瑜的行程，沒有借也沒有問，就直接把生活田莊名刊登，導致社會大眾誤解，也造成他的困擾。

儘管新竹縣國民黨部回應，「這是一場誤會」。不過，蔡英文表示，就她的理解是這樣事情不是第一次，「我知道或許韓市長想去不同地方，去參訪了解，但對於在地主人確實有必要尊重」。

▼蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）



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