　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

產後憂鬱？開朗媽帶新生兒離奇「從朋友家29F墜樓亡」…四肢當場破碎噴飛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼開朗媽帶新生兒離奇「從朋友家29F墜樓亡」。（圖／翻攝自微博）

▲媽媽帶著兒子離奇墜樓，樹枝更是被強大力道壓斷；社區保全事後將地面痕跡洗去。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名36歲畢姓媽媽5日帶著她未滿1歲的兒子到朋友家，不料卻離奇從29樓墜地身亡。附近居民懷疑，畢媽媽可能產後憂鬱，才會做出不智之舉；但朋友卻說，媽媽平時開朗樂觀，出事前還不斷更新自己的動態，不像是會做傻事的人。警方表示，到場時就發現死者與孩子已經倒臥血泊身亡，四肢更是破碎散落在各處，場面怵目驚心，事故原因還有待進一步釐清。

綜合陸媒報導，事發在四川省德陽市，畢媽媽5日和未滿1歲的兒子到朋友家幫忙餵刺猬，但是不久就傳出墜樓意外。目擊者劉小姐說，墜樓媽媽的孩子大概才11個月大，他們家住在6樓，朋友家則在29樓；因為朋友外出的關係，畢媽媽就好心幫忙照看房子順便餵養寵物，沒想到卻發生憾事。

▼警方發布通報稱，母子喪命讓其家人哀痛不已。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼母親跟小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

畢媽媽的家人表示，他們一直等待母子回家吃飯，可是卻遲遲沒有消息，隨後社區就傳出一聲巨響，周圍也立刻被警車和救護車的警報聲包圍。警方和救護人員趕到現場後發現，中庭花園一顆樹的樹枝被硬生生砸斷，畢媽媽和她的兒子則躺臥在血泊中殘肢四散，送醫後仍宣告不治。

不少鄰居猜測，媽媽是因為產後憂鬱，才會選擇和兒子一起跳樓輕生；不過死者的朋友事後反駁，媽媽平時很開朗，還兼職做網路平台商家，對於這個消息，她感到非常意外，「媽媽事發當天還在朋友圈更新3則動態，不像是會做這樣事的人」；此外，媽媽這胎是第二胎，先前都沒有過憂鬱症狀。據悉，警方目前已經介入調查，原因還有待釐清。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995  

ET快訊
哈孝遠婚禮「2伴郎是偶像男團成員」　賓客驚見演藝圈3大老
正妹參加婚禮穿「國王的新衣」　網嚇傻：新娘絕對氣瘋
吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

「媽媽我愛妳…」14歲少年留2封遺書「14F墜樓身亡」：語言暴力很傷人！

姐姐不給玩手機！16歲弟氣炸「猛砍她身亡」下秒23F跳樓慘死…媽前一天才剛生日

人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲劇了

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

影／爸媽缺席家長會！紅衣男孩「持刀坐27F邊緣」絕望了：明明答應過的…

13歲少年求歡遭拒！竟「殘殺10歲女童」裝塑膠袋丟棄　家長0道歉：怕挨揍…

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

滴滴順風車晚8點後「女性禁乘」　總裁坦承對女性不好用

解密自然美「六系列新品」　林燕玲：γ-PGA造「地表最強」鎖水力

習近平將於10-15日訪問希臘　再赴巴西參與金磚領導人會晤

產後憂鬱？開朗媽帶新生兒離奇「從朋友家29F墜樓亡」…四肢當場破碎噴飛

又一波優惠！港警二代2020年可赴廣東等9城市　讀幼稚園至中學

華聞快遞／優化投資環境！上海外商投資促進服務平台正式啟動

「未成年22~8時禁玩線上遊戲」陸推新措施防網路沉迷　網大讚：豬隊友掰！

大貓熊將在江西撫州野外放養　四川之後大陸全國第二處

河南喜酒一端上豬腳...「筷子全湧上」秒殺　大叔：半年沒吃豬肉啦！

香港反送中「影響2020總統大選」　葛來儀：北京未來對台可能更強硬！

甩1年6個月空白期VICTON回歸了！新MV藏暗號「想念韓勝宇」

《還珠》爾康半引退變「億萬身價CEO」！　7年沒戲拍改當農夫…10座足球場家產曝光

北市社造走過25年反思　城市環境不便養成「傲嬌老人」

立委爆料韓國瑜特權借款？台肥回應：這不是個案是通案

快訊／北投白奧迪「飛簷走壁」3F→1F　四輪朝天車頂不見！駕駛送醫搶救

韓國瑜買豪宅資料外洩　蔡正元：民進黨控制台肥流出的

HONDA「CBR1000RR-R」科技配備上身　找不到鎖頭開關怎發動？

2天前才火燒車成大煙囪！國6國姓隧道7車連環撞　車流回堵2公里

神秘富家女迷魂強盜百萬精品　同居男友怨：說要幫我介紹工作的

福州公開賽／白馭珀遭南韓金佳恩直落二　無緣8強對上戴資穎

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

大陸熱門新聞

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

兒子點燃瓦斯桶：爸媽去死！爸急拿鋤頭砸斃他

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

機師「正妹女友」坐駕駛艙！「換頭人舊照」流出

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

先用妻子試迷藥　賤男半年下藥性侵3女

婆媳大吵怒摔水杯　孫子遭砸「顱骨碎了」

白皙正妹「比V燦笑」坐駕駛艙：謝謝機長

清純妹吃播1年「暴肥30kg」變大嬸

開朗媽帶新生兒離奇「從朋友家29F墜樓亡」

林鄭月娥宣布「惠港澳16條」

大陸新規：未成年22~8時禁玩線上遊戲

更多熱門

相關新聞

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

美國南加州一名媽媽參加EDM電音派對，沒想到舉止超脫軌，不僅大露自己的胸部，更擠出乳汁朝現場的其他群眾噴射。離譜畫面通通被人錄下，如今在網路瘋傳，引起議論。

韓星李美度的崩潰媽媽發洩日常

韓星李美度的崩潰媽媽發洩日常

香港科大生墜樓懶人包！　救護車「繞路救人」

香港科大生墜樓懶人包！　救護車「繞路救人」

鵝子喝奶咬帶吸「奶瓶嘴斷了」　人母呆

鵝子喝奶咬帶吸「奶瓶嘴斷了」　人母呆

男童遭狠踹身亡　媽泣：老師還要我們說謊

男童遭狠踹身亡　媽泣：老師還要我們說謊

關鍵字：

媽媽新生兒墜樓四肢血泊輕生產後憂鬱

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面