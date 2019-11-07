產後憂鬱？開朗媽帶新生兒離奇「從朋友家29F墜樓亡」…四肢當場破碎噴飛

▲媽媽帶著兒子離奇墜樓，樹枝更是被強大力道壓斷；社區保全事後將地面痕跡洗去。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名36歲畢姓媽媽5日帶著她未滿1歲的兒子到朋友家，不料卻離奇從29樓墜地身亡。附近居民懷疑，畢媽媽可能產後憂鬱，才會做出不智之舉；但朋友卻說，媽媽平時開朗樂觀，出事前還不斷更新自己的動態，不像是會做傻事的人。警方表示，到場時就發現死者與孩子已經倒臥血泊身亡，四肢更是破碎散落在各處，場面怵目驚心，事故原因還有待進一步釐清。

綜合陸媒報導，事發在四川省德陽市，畢媽媽5日和未滿1歲的兒子到朋友家幫忙餵刺猬，但是不久就傳出墜樓意外。目擊者劉小姐說，墜樓媽媽的孩子大概才11個月大，他們家住在6樓，朋友家則在29樓；因為朋友外出的關係，畢媽媽就好心幫忙照看房子順便餵養寵物，沒想到卻發生憾事。

▼警方發布通報稱，母子喪命讓其家人哀痛不已。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

畢媽媽的家人表示，他們一直等待母子回家吃飯，可是卻遲遲沒有消息，隨後社區就傳出一聲巨響，周圍也立刻被警車和救護車的警報聲包圍。警方和救護人員趕到現場後發現，中庭花園一顆樹的樹枝被硬生生砸斷，畢媽媽和她的兒子則躺臥在血泊中殘肢四散，送醫後仍宣告不治。

不少鄰居猜測，媽媽是因為產後憂鬱，才會選擇和兒子一起跳樓輕生；不過死者的朋友事後反駁，媽媽平時很開朗，還兼職做網路平台商家，對於這個消息，她感到非常意外，「媽媽事發當天還在朋友圈更新3則動態，不像是會做這樣事的人」；此外，媽媽這胎是第二胎，先前都沒有過憂鬱症狀。據悉，警方目前已經介入調查，原因還有待釐清。

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