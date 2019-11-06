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香港科大生墜樓危殆懶人包！　救護遇車輛阻塞、繞路救人

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▲將軍澳一名青年疑躲避催淚彈時失足墜樓。（圖／翻攝自網路）

▲香港4日凌晨將軍澳的警民衝突過程中，一名科大學生墮一層樓重創命危。

本報訊

一場將軍澳的警民衝突過程中，一名科大學生墮一層樓重創命危，至今其墮樓因由成謎，但傳言流竄，令警方、消防急於解畫。《香港01》記者綜合警方、消防處、傳媒片段及消息人士提供的資料，翻看尚德邨與廣明苑之間嚴重衝突、催淚彈橫飛的每一幕，解構救援過程，嘗試重組傷者墮樓前後經過。

網傳一名警員在11月3日於將軍澳一間酒店擺婚宴，號召網民為其祝賀。當日下午，已有大批防暴警員在該一帶戒備。時至翌日凌晨12時許，逾百示威者在尚德邨對出的唐明街及唐俊街交界集結，以雜物堵塞馬路。警方指在零時20分派員處理事件，其間有示威者在雨傘陣後方投擲磚塊等。根據《香港01》直播片段，警方於28分舉起黑旗，並在7分鐘後，施放第一輪的催淚彈。同時，有示威者由尚德A停車場高處向警方投擲硬物。

▲香港4日凌晨將軍澳的警民衝突過程中，一名科大學生墮一層樓重創命危。（圖／香港01授權提供，下同）

▲當日凌晨，有示威者堵路。圖中是警方在1時許撤離後，示威者再度佔路的情況。。（圖／香港01授權提供，下同）

停車場十數人避催淚煙　未知傷者是否在其中

催淚彈橫飛下，有人打爛停車場警鐘玻璃，觸發誤鳴，消防處在零時43分指派消防車前往調查。其間，有催淚煙攻入停車場內，根據閉路電視片段，零時46分，有十數人身在停車場，並由唐俊街、有催淚煙的一端，快步逃走至寶康路、沒有催淚煙的一端。而躲避的人群中，暫未能確認傷者是否身在其中。

傷者墮樓關鍵15分鐘　至少五枚催淚彈射向停車場

消防車奉召到場，人員抵達停車場的時間是零時55分。當時，警民衝突未停，停車場示威者繼續向地面警方掟雜物，警方一邊向廣明苑廣昌閣方向推進，同時向停車場施放催淚彈。警方指出，估計傷者墮樓時間為零時45分至1時之間。而消息指，零時41分至1時，警方共施放30多枚催淚彈，其中五至六枚射向停車場。

消防員在停車場二樓了解警鐘響起原因，並調查有無火警時，凌晨1時5分，一名中年男子向消防員指有人墮下受傷，消防員跟隨他前往傷者位置，為其急救。傷者被發現的位置，靠近廣新閣及寶康路的二樓平台，根據警方所指及記者以地圖計算，傷者位置距警方開催淚彈的地方約120米。而同一時間，防暴警由停車場地下入口進入，逐層向上驅散示威者。警方指，當時警方仍未知有墮樓事件發生。

▲香港4日凌晨將軍澳的警民衝突過程中，一名科大學生墮一層樓重創命危。（圖／香港01授權提供，下同）

救護車因車輛阻撓改道　人員再徙步往現場

消防員及義務急救員包圍傷者救治，現場有大灘血漬，傷者手腳雖仍然反應，但情況嚴重。現場消防指揮於1時11分要求消防通訊中心派一輛救護車增援。同一時間，當防暴警推進至二樓時，始知悉有傷者，警方否認當時有舉槍或警棍指向救援人員。消防處指有在場人士高聲要求警察離開，警察隨後離開，並無阻撓急救。

消防處指，A344救護車由寶琳救護站出發，處理該宗緊急救護服務。惟當救護車經寶順路進入唐明街後，發現唐明街有車輛阻塞，前方有雙層巴士及私家車，受視線阻塞，無法確認馬路堵截原因，救護車改路由近尚信樓路口進入尚德邨前往現場。在凌晨1時20分，救護車繞至廣明苑廣盈閣時，發現有消防車及私家車停泊，三名救護員帶同裝備徒步前往現場，並在凌晨1時30分抵達傷者位置。而五分鐘前，警方已完成停車場驅散行動，並離開停車場。消防處指，處理這宗救護召喚中，救護人員並沒有與現場的警務人員接觸。

凌晨1時41分，傷者被送上停泊於廣盈閣附近路面的A344救護車，並在凌晨1時59分送抵伊利沙伯醫院急症室。警方指，人員在凌晨1時45分已完成驅散行動，離開現場。

▲香港4日凌晨將軍澳的警民衝突過程中，一名科大學生墮一層樓重創命危。（圖／香港01授權提供，下同）

▲學生由三樓位置墮下至二樓，約三至四米高；而對落的二樓，越過石壆只有半米至一米的落差。

另兩輛救護車處理其他個案　消防否認被警阻撓

有傳救護車遇警方阻撓，無法前往現場救援，更有直播片段見到兩輛救護車停泊在唐明街及唐俊街交界，其中一輛被警車阻住去路。根據消防處回應，該兩輛救護車分別是隸屬大赤沙救護站的A492救護車，及隸屬藍田救護站的A346救護車，分別處理廣隆閣的電梯大堂處理一名頭部受傷的傷者，以及廣明苑廣盈閣一宗氣促及腰部痛的緊急救護召喚。消防指，A492救護車的救護人員並沒有與現場的警務人員接觸，而A346救護車的救護人員並沒有被警察延誤行動。

至於傷者墮樓原因，至今仍然是一個謎團。領展指停車場的閉路電視雖然可以拍攝到墮樓位置，惟因鏡頭非固定，而且有車輛阻擋，故未能拍攝到傷者墮下的片段。而警方翻查閉路電視及綜合消防處資料後，亦只可以推斷傷者是在凌晨45分至1時之間墮下，不排除他因催淚煙走避時發生意外，但強調事發時警方尚未進入停車場。警方又指，不排除傷者誤以為三樓矮牆後方，會如二樓矮牆一樣設有平台，結果越過矮牆後直墮至二樓。但警方表示會再詳細調查事件，還原墮樓原因。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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