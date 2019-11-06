鵝子破壞力100！咬帶吸「奶瓶嘴斷了」還炫耀小頭　人母呆…同情未來兒媳

▲鵝子這破壞力……光用看的就痛啊！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

小朋友的破壞力十足，動手動腳堪稱破壞王，但連小寶寶的殺傷力也不低。一位媽媽貼出一張照片，只見兒子連吸帶咬，把奶瓶的瓶口直接弄斷，讓人母直接汗顏，「兒子，我突然同情起你的未來女友了」。照片讓網友笑噴，「假如是女兒了話就要擔心她未來男友囉」、「想到捏捏頭都覺得痛。」

本站今年3月底曾報導《超會咬！2歲兒「奶瓶嘴開洞」戰鬥力破表 老爸只擔心1點...網笑：痛痛阿》，當時一個2歲9個月大的男嬰戰鬥力破表，把整個奶瓶嘴的頭咬下，讓人夫直呼「是有多大的仇恨，把整顆頭咬下來，如果咬在孩子的媽身上，以後我的樂趣不就少一邊了。」

請繼續往下閱讀...

現在有一位媽咪也在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，只見她拍下一個奶瓶，並聚焦在奶瓶瓶口，可以看出奶瓶吸嘴被咬破一個大洞，無辜的「小頭」孤零零地掉在一旁，難怪女網友會直呼「兒子，我突然同情起你的未來女友了。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲孩子，未來請善待女友好嗎 QQ。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到照片後，許多人紛紛為原PO感到擔心，「應該要先同情餵奶的阿母吧」、「還好沒親餵」。原PO則是回應，「我的還在」、「他咬斷了拿給我炫耀」，也透露自己真的曾因為兒子受傷，「他第一天吃奶就咬破皮流血了」、「痛到不行，衣服都是斑斑血跡。」

其他網友也忍不住留言，「奶裡面是有加珍珠嗎要用粗吸管」、「換成女孩子的話，我想大家都會突然一縮」、「假如是女兒了話就要擔心她未來男友囉」、「這牙齒一定很健康」、「還好媽媽是餵配方奶。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！