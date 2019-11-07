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監視器畫面曝光！22歲香港科大生3樓墜下...事發前出現可疑閃光　

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▲香港將軍澳衝突。（圖／翻攝香港電台）

▲香港將軍澳衝突，警方施放催淚彈清場。（圖／翻攝香港電台）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港網友3日號召「七區行街」，將軍澳一帶發生嚴重衝突，一名22歲的周姓科大生疑似為了躲避催淚彈，當場從3樓墜下，現階段需靠強心針及機器來維持生命。該事件發生後引起社會關注，警方事後調閱監視器畫面發現，一名可疑男子現身現場，隨後又出現一道閃光，接著就發生墜樓意外，目前仍繼續調查中。

綜合港媒報導，示威者當時在唐明街及唐俊街交界，以欄杆設置路障，甚至還投擲磚塊、用雷射筆照射警方。隨後，大批防暴警察沿途施放多輪催淚彈，並進入廣明苑屋苑範圍內進行搜查。據悉，在清場的過程中，最少有3人受傷，其中，22歲的周同學不幸墜樓。

該名就讀香港科技大學的周同學在尚德B停車場內，疑似為了躲避催淚彈，不慎從3樓墜落到2樓，被送往伊利伯醫院治療。據了解事主腦壓等指數不理想，甦醒機會不大，需進行第二次手術，並靠打強心針及機器維持生命。

對此，警方鎖定周同學出事附近的監視器，不過都沒拍到墜樓發生的瞬間，直到凌晨1點01分左右，一名黑衣男子急忙忙地跑上3樓後就消失，直到又過了10秒，二樓墮樓處就出現一道可疑閃光，令外界質疑是否與墮樓事件有關。

▲科大生墜樓。（圖／翻攝領展Twitter）

▲香港22歲科大生墜樓前，停車場出現一名可疑男子。（圖／翻攝領展Twitter）

警方推斷，周同學墮樓時間約在晚間12點45分至隔日1時之間，據領展公開的監視器片段，在這關鍵的15分鐘內，10條影片都沒有拍到周同學墮樓經過。直到1時06分，才有人帶消防員到周同學墮樓位置，過了30分鐘後，救護員終於到場，將周同學送醫。

對此，有數十名市民6日晚間到尚德停車場點蠟燭、摺紙鶴，為傷者「集氣」，祝福周同學早日康復。科大學生會評議會主席張同學表示，根據家屬的意願，暫時不方便評論及透露周的情況，「我們會再就事件作進一步討論，希望外界不要打擾家屬。」他提到，如果大家想為周同學打氣，希望能到醫院以外地方，或到科大的集會為周同學打氣。

▼市民自發到周同學墜樓處點起燭光祈禱。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

▲科大生墜樓。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

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