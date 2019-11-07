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韓國瑜自嘲全台最黑　轟民進黨沒出息「控制9成媒體」

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▲▼韓國瑜參訪城隍廟。（圖／記者徐政璿攝）

▲韓國瑜參訪城隍廟，鄭正鈐在一旁陪同。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／新竹報導

國民黨總統參選人韓國瑜這兩天在新竹縣市跑透透，6日參加新竹市立委參選人鄭正鈐聯合競選總部揭牌典禮。韓國瑜在致詞時自嘲現在他是全台最「黑」，更猛批民進黨控制90%媒體，現在媒體為執政黨服務，這就是號稱全亞洲最好的民主嗎？

韓國瑜表示，這一趟傾聽之旅，他從屏東澎湖一路往北，今天到新竹市，聽到太多聲音，感覺民怨好深，民心思變，很多台灣人民正在過苦日子，看到很多農、漁民、觀光產業、勞工及家長，還有老人家向他下跪，都是為了下一代，希望將課綱改回去，台灣面臨外交困難、人才外移、兩岸緊張對峙、政府新南向一敗地等問題，沒有一個行業對未來感到樂觀。

韓國瑜指出，上午出席高科技座談，每一行業都在擔心未來，現在只剩下亞洲剩三小龍，沒人把台灣當可怕對手，世界忘記台灣，台灣忘記世界，台灣必須要開放，所以他鼓勵大學生、碩士生要出國當交換學生一年，去交朋友、培養國際觀，他一定要投資年輕人，投資台灣的未來。

韓國瑜批評，民進黨執政3年半，有總統、立院過半，但這麼好的機會卻都浪費掉了，綠營執政的心在權力，不在人民，所以貪汙腐敗，派系分贓，治國無能，政策錯誤，大量浪費，到了選舉交不出成績單，只要政策買票，抹黑對手，多麼沒有出息的執政黨。

韓國瑜說，從小，老師長輩都教導學生要光明磊落，開大門走大路，現在民進黨無法對選民交代，開始走小路，走抹黑的路，直接抹黑對手，打擊他的形象，人格謀殺，把他名譽掃地，選票就會投進黨嗎？世上那有這麼簡單的事。

韓國瑜說，台灣的媒體則被壟斷，因為民進黨控制90%媒體，現在的媒體，全部監督反對黨，這是台灣的民主，第四權的媒體嗎，媒體為執政黨服務，這就是號稱全亞洲最好的民主嗎？

韓國瑜說，大家一定要睜大眼，看清楚蔡英文的成績單，民進黨以權力為出發點，以鬥爭為手段，以掌握政權為最高目標，沒有絲毫的心放在人民身上，呼籲大家團結，總統請支持「全台灣最黑的男人韓國瑜」。

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