政治 政治焦點 國會直播 專題報導

臉書因打詐被重罰逾千萬　綠委：小紅書不配合台灣法律才遭禁

▲民進黨立委林月琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林月琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部昨日公告，因小紅書未依法規設置法律代表人，且不配合我國打詐措施，因此，對其實施暫時停止解析、限制接取一年。對此，林月琴今（5日）表示，臉書今年已被數發部重罰超過千萬，原因就是《詐防條例》，如果同樣情形發生在小紅書上面，政府卻沒辦法對小紅書開罰，因為他不理會台灣政府，一直都不願意配合台灣的法律。

林月琴表示，內政部昨日公告，將針對「小紅書」等高風險的社群平台進行限制接取的行為，卻被在野黨批評是限制言論自由，甚至嘲笑為什麼不禁臉書。

林月琴直言，在野黨的論調十分荒謬，因為根本不知道問題的嚴重性在哪，真正的問題，不是因為小紅書是中國的社群平台、也不是小紅書的詐騙金額多少。

林月琴指出，Meta或其他在台灣有法人代表的平台相比，小紅書一直都不願意配合台灣的法律，不願意接受我們對他的管控，甚至政府發文要求小紅書說明，他也完全不理會。

這個影響是什麼？林月琴說明，她舉一個例子給大家參考，臉書今年已被數發部重罰超過千萬，原因就是《詐防條例》，如果同樣情形發生在小紅書上面，政府卻沒辦法對小紅書開罰，因為他不理會台灣政府，也沒有法人代表，給予時間說明也完全不回覆。

林月琴強調，也就是說，當人民被詐騙時，政府沒辦法處置小紅書，結果在野黨議員、名嘴，卻用嘲諷的語氣嘲笑民進黨政府什麼時候禁臉書。

此外，林月琴說，更不用提中國的社群平台，一直都有違法搜集個資，回傳到中國的疑慮，小紅書更是一次違反資安檢驗超過15項。

然而林月琴也點出，內政部是給小紅書一年改善期希望他能配合台灣政府規定、遵守法令，小紅書如果願意配合，一年後就可能恢復，她認為，政府努力在做、在野卻一直說風涼話，到底誰能不憤怒？

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

臉書民進黨林月琴小紅書打詐

