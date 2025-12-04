高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫「外交魔法咒語」翻白話文

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

日本首相高市早苗表示，日本政府對台灣問題立場「並未改變」，日本理解並尊重中方在《中日聯合聲明》中表達的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」立場。對此，日本媒體人矢板明夫表示，「高市只是用了日本外交界最常用的魔法咒語：理解並尊重」，如果要翻譯成更白話，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」

矢板明夫在臉書說，高市早苗首相最近一直是日本政壇的風暴中心，她前陣子才因為在國會關於「台灣有事」的答詢引爆北京不滿；周三在國會又被追問，「日本對台灣的立場，是不是還跟1972年的《日中聯合聲明》一樣？」

矢板明夫指出，高市表示，中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」這一立場「沒有任何改變」；這句話一出，親中陣營立刻歡聲雷動，彷彿高市突然「清醒」，好像昨天還在支持台灣，今天就往中國那邊靠過去了。

矢板明夫提到，其實這完全是誤會，高市只是用了日本外交界最常用的魔法咒語「理解並尊重」，意思很簡單，那就是「我聽到了，但我沒答應」；如果要翻譯成更白話的版本，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」

▼高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）







矢板明夫表示，要理解這句話到底有多「假性柔軟」，只要想像一個學校場景，班上有個男生堅稱班花是他女朋友，人人都知道他在作夢，但為了避免麻煩，你大概會回「喔，好喔，我理解、我尊重。」

矢板明夫說，不過要是男生開始騷擾班花，你一定會跳出來制止，不會因為之前說了「尊重」，就真的看著他變成恐怖情人；高市今天說的，就是這種「禮貌性的理解」，根本不包含任何實質承諾。

矢板明夫指出，再換個例子也可以說明，日本有不少太太迷戀木村拓哉，看他的劇、聽他的歌、珍藏他的海報，整個人沉浸在木村宇宙裡；她的先生通常會說，「嗯，我理解並尊重」，因他心裡知道一件事，木村拓哉根本不會出現在他家玄關。

矢板明夫寫道，這就是日本對中國的「理解與尊重」——不會造成真正後果的那種；所以高市今天說的話，不是退讓，只是禮貌，她沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前的「台灣有事論」。

矢板明夫認為，「她只是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞。北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾沒變。一句話總結：高市沒有變，日本的外交語言也沒有變，這種話術，日本老早就練到爐火純青了。」

高市早苗先前提及，台海若發生衝突，可能構成「日本國家存立危機事態」，使日中關係持續緊繃。公明黨議員竹內真二周三在質詢中強調，「我國必須以冷靜且一貫的立場應對，防止事態進一步升級。」

對此，高市早苗在國會答詢時表示，「與台灣相關的，我國基本立場完全依照《中日聯合聲明》，這個立場絕無任何改變。」她重申，日本理解並尊重，中方在該聲明中表達的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」立場。