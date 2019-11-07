賴清德替吳思瑤站台不談「蔡賴配」　證實接任賴品妤競總主委

▲賴清德替吳思瑤站台。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨力拚2020大選，前行政院長賴清德積極到各地替參選人輔選，6日晚間替爭取連任立委吳思瑤站台，另外也證實，接任立委參選人賴品妤的競選總部主委。

「蔡賴配」搭檔呼聲高，但雙方都沒有鬆口證實，有消息傳出，蔡英文最快在下周14日宣布副手人選，由賴清德出任，兩人將同台亮相爭取支持。

賴清德受訪指出，對於總統搭配的問題，已多次公開說明，「這屬於總統的權力，我沒有額外的補充。」

此外，賴清德也確定，將接下立委參選人賴品妤的競總主委，全力支持民進黨新生代；他表示，賴品妤是太陽花學運的要角，對國家社會有相當的使命感，這樣的年輕人，要提拔、栽培、支持；其次，賴品妤的選區剛好是他的出生地，他很高興有這個機會能夠邀請父老鄉親支持賴品妤。

賴清德也提到，過去在立法院與賴品妤的父親賴勁麟合作問政，共同推動許多法案建設，賴品妤希望他擔任競選總部主委，他也接受，希望父老鄉親響應，讓她高票當選。

賴品妤出征新北市第12選舉區立委，對上時代力量立委黃國昌的子弟兵賴嘉倫，還有從政經歷豐富的國民黨參選人李永萍，競爭相當激烈。

針對賴清德證實接下競總主委，賴品妤在臉書表示，非常感謝賴院長願意大力幫助年輕人、也給像我這樣的年輕人機會！由賴院長擔任我的競選總部主委，我想也更凸顯民進黨的許多前輩，願意給予和我一樣的青年世代，更多的空間、更多的力量，讓我們實現「我們想要的未來」！

▲民進黨立委參選人賴品妤。（資料照／記者林敬旻攝）



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