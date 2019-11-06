堅持推交換生政策　韓國瑜：10年後台灣國際能力脫胎換骨

▲韓國瑜清大博士生青年議題。（圖／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜6日、7日兩天在新竹縣市跑透透，把重心全放在竹竹苗的客家庄，除了拜廟和傾聽之旅外，也積極搶攻竹科票。韓國瑜下午與清大博士生座談，他表示，交換學生的政策一定要做，如果做起來，10年後台灣跟國際接軌的能力會脫胎換骨。

根據韓國瑜辦公室表示，韓國瑜的青年政策共有3大主張：1.送交換生出國、2.學貸免息、3.畢業沒工作可延還學貸。若以一年有24萬大學生、8萬碩士生計算，共32萬年輕人受惠。

韓國瑜表示，台灣土地佔全世界萬分之三，人口占千分之三，工業產品佔百分之三，剩下台灣有什麼，四面環海一無所有，所有天然資源通通都沒有，唯一就是人才，現在政府手上資源蓋那麼多硬體建築，是養蚊子重要還是養孩子？

韓國瑜形容，其實就跟武俠小說一樣，現在要把真氣輸到你們（青年）身上，打通任度二脈，讓你們看看這世界，申請交換學生沒錢政府做後盾，出去之後遇到很多困難，包括語言、生活、心裡，還有如何結交各地朋友，回來語言進步了，解決生活能力進步，還可以教世界各地的朋友，回來後心理狀態已經變了。

韓國瑜說，他堅持要推大學生的交換生政策，幫青年的能力培養越來越強，如果做起來，10年後台灣跟國際接軌的能力會脫胎換骨。

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