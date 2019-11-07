韓國瑜反擊買7200萬豪宅　「強力譴責侵害個人資料」

▲韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭爆花7200萬買豪宅，被疑有炒房之嫌。對此，韓國瑜7日一早在臉書發出4點聲明「強力譴責侵害個人資料」，聲明如下：

1. 我與妻子八年前合力購買預售房屋，即使就任北農職務，但仍因經濟狀況與家庭財務負擔，故將預售屋買賣合約權利轉售。

2. 本人於去年當選高雄市長，依法申報財產，公開透明。

3. 八年前我與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得本人個資，且未經求證逕行報導，本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。

4. 台灣的民主自由是我們最珍貴的資產，一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料。老話一句，我寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏，我會繼續傾聽，將精力投注在需要國家關心的事物上，繼續前進。

▲▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）



韓國瑜6日下午在新竹受訪表示，當時是用「貸款」買，最後認為本金以及利息太高，就把房子賣掉。

韓國瑜表示，當時是他擔任台北農產總經理的前一年，就訂了這個房子，訂下來之後，因為在捷運站旁邊，總是希望在台北市有一棟比較交通方便的房子，然後過了一段時間，發現銀行貸款的利息還有本金太高，無力支付，所以就等於是認賠，就拋出去了，就這麼簡單。

韓國瑜說，因為買房子銀行貸款，然後因為實在是太吃力，沒辦法再繳得起賣掉，這是一個非常單純的事情，「我不曉得跟特權或什麼有什麼關係，一點關係都沒有。」

韓國瑜強調，他不是拿7200萬去買房子，是因為沒有這麼多現金，所以去向銀行貸款，若干年之後，因為財務有壓力，所以不得不忍痛把讓給別人。

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