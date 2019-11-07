旺旺中時民調：宋楚瑜參選韓國瑜支持率多0.5％　蔡英文下滑1.3％

▲親民黨組織部主任張碩文透露，宋楚瑜參選機率高達八成。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

親民黨主席宋楚瑜是否會投入2020大選，是近期各界相當關注的焦點之一。在最新公布的民調中，假如宋楚瑜參選，力拚連任的總統蔡英文支持率為36.5％、國民黨總統參選人韓國瑜為26.4％，而宋可以獲得7.9％的民眾支持，整體看來，反而是蔡受到的影響比較大，甚至縮短了蔡韓之間的民調差距。

根據《旺旺中時》6日公布的最新民調顯示，如果是在蔡英文與韓國瑜一對一決戰的狀況下，蔡的支持率達到37.8％，韓國瑜則是25.9％，另外還有21.8％未表態、6.1％不投票、8.4％兩者都不支持。

▲目前蔡英文的民調支持度仍領先韓國瑜，但雙方差距可能會因為宋楚瑜的參選而縮小。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

假如宋楚瑜也投入選戰，蔡英文的支持度會下滑至36.5％，韓國瑜反而上升至26.4％，宋楚瑜的支持度則為7.9％，另外還有16.6％未表態、6.3％不投票、6.4％三方都不支持。

出乎意料的是，宋楚瑜參戰後受到影響較大的一方是蔡英文，支持度會下降1.3個百分點，韓國瑜則增加0.5個百分點，導致雙方差距縮小；這代表那些選擇投給宋的民眾，可能是在蔡韓對決中未表態的族群，但因為主要都是「賭爛票」，相對來說選民的投票動力也會比藍、綠支持者要來得低。