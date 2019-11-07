韓辦沒借沒問擅自被列「韓國瑜新竹傾聽行程」　農莊主抗議：被無禮對待

▲國民黨總統候選人韓國瑜今天將到新竹縣傾聽之旅。（圖／記者羅婉庭攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜，7日將到新竹縣進行傾聽聽之旅，不過在11點10分的公開行程「生活田莊」主人臉書發文說「並沒有協助韓國瑜的下鄉行程」，指出韓國瑜競選辦公室沒問沒借，就擅自把他田莊當做導航地址，讓他覺得被無禮對待。

▲韓國瑜新竹傾聽之旅傳出未借就把人家的莊園當導航地址。（圖／記者葉國吏翻攝）

生活田莊」主人臉書發文表示：有關韓國瑜先生11/7上午到軟橋，擅自將敝人經營的 生活田莊列入廣告宣傳事，特此聲明。

因韓先生前往的拙茁家園沒門牌，軟橋社區地址不符，那韓辦沒借沒問就把田莊設定做導航地址。

敝人只覺被無禮對待，致許多朋友誤解，無奈。

▲拙茁家園外觀。（圖／翻攝Google map）

根據《聯合報》報導，對於田莊主人的抗議，新竹縣國民黨黨部晚間回應「這真的是一場誤會」，由於拙茁家園有機蔬菜種植區沒有地址，只有地號，當初黨部把拙茁家園的資訊提供給韓辦後，韓辦利用Google發現同條路上有生活田園農莊，為方便民眾前往找到位置，才會放上生活田園農莊訊息標記。針對黎姓莊主的抗議，黨部和韓辦真的覺得很不好意思，也致上深深歉意。