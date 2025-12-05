小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

內政部指出，大陸社群平台「小紅書」近期有許多涉詐帳號，因此宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。對此，國民黨立委羅智強預言，「司馬昭之心路人皆知」，他預言，小紅書禁了之後，下一個就是TikTok，下一個就是淘寶；藍委牛煦庭也轟，用詐騙的理由來封禁小紅書，根本是大砲打小鳥，打詐抓不到重點，就不要怪台灣變成詐騙王國，因為有一個詐騙集團帶領的政府。

對於台灣將禁小紅書，牛煦庭無奈嘆氣指出，「哎，這該怎麼說呢」，昨天這個消息一出來，這個也不是哪些政黨在做發動，其實是很多網友自發性的整理，或者是媒體的一些追蹤報導就馬上出來了，從打詐儀表版或者是相關的數據就可以看得出來，其實大部分的佔比發生都還是在Meta的平台上面，包含臉書等等，所以只是因為詐騙的理由來封禁這樣子的一個小紅書，大家就會覺得大砲打小鳥，並沒有真正完成打詐的一個目的。

牛煦庭提到，民進黨所有的政策所有的動作基本上都是持續的在煽動抗中保台，希望用這個東西來抹滅執政無能的事實，你要打詐你就好好打詐，你要祭出鐵腕，你就應該從份額最大的平台開始進行強勢處理，「如果到現在還是抓不到重點，那就真的不要怪台灣變成詐騙王國，因為我們有一個詐騙集團帶領的政府」。

「司馬昭之心路人皆知」，羅智強預言，小紅書禁了之後，下一個就是TikTok，下一個就是淘寶，民進黨其實過去一直想要禁所謂的各種社群的案例，甚至連PTT他們都曾經想要動手過，不是嗎？都忘了數位中介法。

羅智強說，民進黨基本上現在掌握了所有的資源跟權力，他唯一害怕就是網路的聲音，所以小紅書「抱歉只是個開端」，民進黨的網路言論戒嚴正在大肆的進行當中。

