屏東電纜大盜超狠！連偷工地、蝦池　里港警調百支監視器逮人

▲里港警分局查獲翁男涉偷電纜線、吸毒。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港地區10月中旬起接連發生工地與蝦池倉庫遭竊案件，失竊物包含測量儀器、延長線與長達 60 公尺電纜線等，引發地方不安。因手法相似、地點接近，警方研判為同一人所為，立即成立專案小組調閱上百支監視器影像追查。鎖定51歲翁姓男子涉有重嫌，持拘票與搜索票將其拘提到案，並在住處起獲多項贓物。警方後續更查出翁男施用海洛因，全案依法偵辦並已獲裁定羈押禁見。

里港警分局於10月間陸續接獲3起報案，指出九如鄉某工地及養蝦池倉庫遭人侵入竊走測量儀器、延長線及60米電纜線等財物。因犯案時間與方式相似，警方研判為同一竊賊犯案，立即組成專案小組追查。

專案小組擴大調閱上百支監視器，最終鎖定51歲翁姓男子涉案。警方向法院與地檢署聲請拘票與搜索票，於12月2日將翁嫌逮捕，並在住處尋獲遭竊工地測量儀、犯案工具及監視器硬碟等證物，並清查破獲其他2起蝦池工寮電纜線竊案。

警方執行拘搜期間，也查獲翁嫌施用一級毒品海洛因，尿液初篩呈陽性。因其可能反覆實施竊案，警方建請檢方聲押，並經屏東地院裁定羈押禁見。

分局長邱逸樵表示，將持續針對翁嫌比對轄內其他未破案件，並溯源追查贓物流向，以防止再有民眾受害。也呼籲民眾，加強自家工地與倉庫防竊措施，如有可疑人、事、物請立即撥打 110 通報，共同維護社區安全。