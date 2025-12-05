　
社會 社會焦點 保障人權

屏東電纜大盜超狠！連偷工地、蝦池　里港警調百支監視器逮人

▲里港警分局查獲翁男涉偷電纜線、吸毒。（圖／記者陳崑福攝）

▲里港警分局查獲翁男涉偷電纜線、吸毒。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港地區10月中旬起接連發生工地與蝦池倉庫遭竊案件，失竊物包含測量儀器、延長線與長達 60 公尺電纜線等，引發地方不安。因手法相似、地點接近，警方研判為同一人所為，立即成立專案小組調閱上百支監視器影像追查。鎖定51歲翁姓男子涉有重嫌，持拘票與搜索票將其拘提到案，並在住處起獲多項贓物。警方後續更查出翁男施用海洛因，全案依法偵辦並已獲裁定羈押禁見。

▲里港警分局查獲翁男涉偷電纜線、吸毒。（圖／記者陳崑福攝）

▲里港警分局查獲翁男涉偷電纜線、吸毒。（圖／記者陳崑福攝）

里港警分局於10月間陸續接獲3起報案，指出九如鄉某工地及養蝦池倉庫遭人侵入竊走測量儀器、延長線及60米電纜線等財物。因犯案時間與方式相似，警方研判為同一竊賊犯案，立即組成專案小組追查。

專案小組擴大調閱上百支監視器，最終鎖定51歲翁姓男子涉案。警方向法院與地檢署聲請拘票與搜索票，於12月2日將翁嫌逮捕，並在住處尋獲遭竊工地測量儀、犯案工具及監視器硬碟等證物，並清查破獲其他2起蝦池工寮電纜線竊案。

警方執行拘搜期間，也查獲翁嫌施用一級毒品海洛因，尿液初篩呈陽性。因其可能反覆實施竊案，警方建請檢方聲押，並經屏東地院裁定羈押禁見。

分局長邱逸樵表示，將持續針對翁嫌比對轄內其他未破案件，並溯源追查贓物流向，以防止再有民眾受害。也呼籲民眾，加強自家工地與倉庫防竊措施，如有可疑人、事、物請立即撥打 110 通報，共同維護社區安全。

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

女腦袋突當機找不到機車　警陪找1hr終尋回

女腦袋突當機找不到機車　警陪找1hr終尋回

屏東一名簡姓女子日前從高雄返家時突然發現，自己完全想不起機車停在哪個停車場，甚至連車牌號碼也因精神疲憊而腦中一片空白，越想越慌忙向警方求助屏東警分局員警，警方先透過警政系統比對出車牌，再依特徵展開地毯式搜尋，但附近七、八處停車場都未尋獲。最後改載著簡女沿當天路線反覆巡查，花近一小時，終於在屏東火車站前找到機車，讓她喜出望外，一再向員警致謝。

假上海老公爆「行李砸人」劇本　婦差點被騙6萬

假上海老公爆「行李砸人」劇本　婦差點被騙6萬

清大生貼文「逼我當鄭捷」　遭警鎖定帶回偵辦

清大生貼文「逼我當鄭捷」　遭警鎖定帶回偵辦

屏東發布禁廚餘養豬令　95座養豬場一年內轉型

屏東發布禁廚餘養豬令　95座養豬場一年內轉型

花蓮地方創生取經　產業見學從台東到屏東

花蓮地方創生取經　產業見學從台東到屏東

