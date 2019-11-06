竹科知識藍回歸　韓國瑜與「友郭」企業家宣明智座談

▲韓國瑜、宣明智。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜6日、7日兩天在新竹縣市跑透透，把重心全放在竹竹苗的客家庄，除了拜廟和傾聽之旅外，也積極搶攻竹科票。據了解，韓國瑜6日上午一場不公開行程在竹科，與郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智座談約1小時左右；與會人士轉述，雙方談及台灣科技業發展以及竹科未來的運作等，氣氛相當愉快。

鴻海集團創辦人郭台銘日前思考參選2020總統大選時，宣明智當時就對外公開表示，他一定支持郭台銘出來選，而且財經界朋友都希望郭台銘出來，他甚至還幫主動幫郭台銘製做連署APP，可惜最後沒派上用場。

據了解，為了搶攻知識藍票，韓國瑜在新竹的行程重點就放在竹科，6日上午與宣明智、台揚科技董事長謝其嘉等人座談，地點在竹科工會，整場會議不公開，約進行1小時左右；與會人士轉述，雙方談及台灣科技業發展以及竹科未來的運作等，氣氛相當愉快。

韓國瑜6日於新竹市進行傾聽之旅，共有7個公開行程。上午11時25分參拜新竹城隍廟，11時45分於柳家滷肉飯，推銷地方特產。下午3時10分前往關帝廟圖書館關懷弱勢議題，4時10分參拜竹蓮寺，4時30分和清大博士生青年議題直播，5時10分新竹市聯合總部揭牌典禮。

韓國瑜7日將前往竹縣，參訪社福團體、竹縣茶葉產業和古蹟巡禮，共有4個公開行程。上午10時10分參訪竹東世光教養院，11時20分前往拙茁家園，體驗有機蔬菜種植。下午3時40分參訪富興茶葉文化館，了解茶葉產業。4時30分北埔古蹟老街巡禮，參拜慈天宮及金廣福古蹟。

▼韓國瑜參訪柳家滷肉飯品嚐當地美食。（圖／記者黃國霖攝）

▼韓國瑜參訪城隍廟。（圖／記者徐政璿攝）

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文41%被韓國瑜追到差「個位數」 宋楚瑜出馬只有7.9%

►韓國瑜選情未來3個月翻盤？ 45.4%受訪者不看好

►「郭柯同框」拉抬政黨票 民眾黨20.5％直逼藍綠

更多熱門新聞...

►拒收陳同佳傷蔡英文選情 67.1％受訪者認同入境受審

►親美、親中選哪一邊？ 51.9％台灣民眾要「維持兩邊等距」

►超越藍綠，就靠她了