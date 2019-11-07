韓買7200萬豪宅「一直都以房換房」　韓辦：為何消息會走漏？懷疑國家機器

▲韓國瑜解釋，他當時是用「貸款」買，最後認為本金以及利息太高，就把房子賣掉。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾買台北市南港的7200萬元豪宅。對此，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之認為，「這件事情為什麼消息會這樣走漏」，真的是非常奇怪，「當然我們絕對合理懷疑是國家機器。」他也說，韓一直是用「以房換房」方式，去付該房的頭期款，後續都是用貸款，「這個選舉操作很奇怪， 難道現在大家買房子都不行嗎？」

週刊報導指出，韓國瑜在失業10多年的生涯中，出任台北農產總經理的前一年，花了7200萬買下號稱北市「南港第一豪宅」。爆料一出，韓的「庶民」形象備受外界質疑。

葉元之在《新聞面對面》政論節目表示，庶民的定義到底是什麼，就是一個沒有特權的人，以一個平民、沒特權的人來說，他靠自己的積蓄或靠一些財務規劃買了一棟房子，「我不知道為什麼民進黨立委要大費周章，還開一個記者會要抨擊韓國瑜？這個選舉操作很奇怪， 難道現在大家買房子都不行嗎？」

▲▼韓國瑜曾買這棟被稱為「南港第一豪宅」。（圖／記者葉南州攝）

葉元之說，這房子其實非常正當，那很多人質疑說韓國瑜的錢從哪來，第一，李佳芬當過議員，本來就有點積蓄，韓也做過立委，這房子的錢絕大多數都是貸款而來。

葉元之指出，「他們都是一直用以房換房的方式，所以賣掉前面一個內湖房子，去付了南港房子的頭期款，後續都是用貸款」；那6年期間靠所得和積蓄大概繳了1000多萬，民進黨今天還說他一個月繳30萬房貸，「不知道這個資料從哪裡來的？」

葉元之表示，民進黨立委林俊憲踢爆說韓國瑜、李佳芬從來沒去看過房子，「居然就這樣子買了，我也不知道這個消息是哪裡來的？非常的見獵心喜。」主持人謝震武問「所以他們有去看」？葉回說他過去沒參與。

葉元之說，「我們就覺得非常奇怪的一件事情，這件事情為什麼消息會這樣走漏？為什麼會出來？不是說走漏，為什麼出來？」

▼葉元之表示， 「難道現在大家買房子都不行嗎？」（圖／資料照／記者羅婉庭攝）

葉元之指出，第一，韓國瑜過去從沒做過財產申報；第二，他房子不是過戶的房子，只是買預售屋，很多錢是貸款的，「怎麼會有這樣子的資訊，所以不會有他的登記資料，也沒有實價登錄，那這個時候這個資料出來，真的是非常奇怪，當然我們絕對合理懷疑是國家機器。」

韓國瑜本人則解釋，當時是他擔任台北農產總經理的前一年，就訂了這個房子，訂下來之後，因為在捷運站旁邊，總是希望在台北市有一棟比較交通方便的房子；然後，過了一段時間，發現銀行貸款的利息還有本金太高，無力支付，所以就等於是認賠，就拋出去了，就這麼簡單。

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