忙工作不在家！　懂事兒札記寫「今天我生日…」　單親爸看完心碎：我太失敗

▲雖然弟弟很失落，但仍懂事地替爸爸設想。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

世界12強棒球賽5日晚間18時30分在台中開打，一名網友昨晚就趕到台中洲際棒球場做相關生意，回到家打開兒子聯絡簿才看見，兒子用鉛筆在札記欄寫著「今天是我的生日，但是爸爸卻不在家」，明明是開心的日子，但字裡行間卻流露出滿滿落寞，讓爸爸看了相當心疼，後悔地說，「我才知道，今天我當這個爸爸是有多失敗。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出兒子寫的札記，內容提到，爸爸要趕去台中「做台灣對上波多黎各的比賽」，所以沒有在家陪他，但文末仍表示爸爸有留禮物給他，「我的生日禮物，就是一支加油棒。」

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雖然兒子心裡非常失望，但他仍處處替爸爸著想，完全沒有抱怨或責怪爸爸，也就是因為兒子的懂事，讓原PO感到更加不捨，當下才突然醒悟自己有多疏忽親子關係，於是下定決心「以後我一定會讓自己改變，讓生活改變，不會再讓兒子覺得爸爸都沒時間陪他了！」

▲不少網友有同感，忙工作之餘也擔心疏忽孩子。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多網友看完也鼻酸地說，「眼眶紅了，辛苦了」、「孩子的成長只有一次啊，取捨之間要拿捏好」、「你教的很好，孩子貼心懂事，而且他以你為榮，生日快樂」、「提早幫他過生日就好，與其覺得失敗，不如想著如何讓小孩體諒大人的辛苦。」還有人提到，這時候媽媽的角色就很重要了，「老婆就很重要了～需要安撫和開導你孩子」，但原PO回應，「我們是單親」。

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