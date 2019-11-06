德國請願與台建交「發起人找到了」：台灣是民主燈塔

▲謝志偉找到德國請願與台灣建交的請願者。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者柯振中／綜合報導

一位德國民眾日前向國會請願，希望德國政府能與台灣建立外交關係，結果短短4周內就有超過5萬人進行連署。對此，駐德代表謝志偉5日表示，已經找到該名請願人，與對方進行聯繫，「我們並不期待德國政府會因此和台灣建交，但是透過國會公聽會讓德國社會、媒體了解、報導台灣是一個值得珍惜的自由民主之燈塔，這是重點！」

謝志偉在臉書粉專上說明，對於這位請願人，大家早前只知道名字叫做「M.K」，不曉得這位人士的全名，所以他想辦法透過交叉比對，找出研究背景類似的人，撥打對話給對方，沒想到第一通電話就找到了。

謝志偉指出，他在電話裡親自致謝，感謝這位M.K先生的仗義行為，對方則回應「應該的！很高興！我不知道，柏林有台灣代表處，我也想台灣的代表碰面。

M.K先生告訴謝志偉，他出身於前東德，對共產政權唾棄之至，歷經同年11月柏林圍牆倒塌，東德共黨政權跨台。沒想到30年後，德國還是承認中國共產黨政權，不與自由民主的台灣建交，「我覺得，這對台灣很不公平！」

▼「M.K」先生早前向德國國會請願，希望政府能與台灣建交。（圖／達志影像／美聯社）



「我在電話的這一頭，聽到眼淚都快掉下來」謝志偉說，M.K先生這些年在非洲、亞洲參與許多開發中國家的援助工作，在肯亞、印尼等地待過許多年，去年決定與朋友到台灣看看華人社會後，深深被台灣人的友善、自由、民主生活方式給感動。

由於M.K先生3日到5日前往柏林開會，謝志偉順道邀請對方碰面，恰巧的是，「我們碰到台灣來柏林旅遊的人，認出我，就來打招呼。在知道他就是那位『請願者』後，就很興奮地說要和他作個Interview 。他也很大方地答應了。」

謝志偉說，他與M.K先生達成了共識，「我們不期待德國政府會因此和台灣建交，但是透過國會的公聽會譲德國社會、媒體了解、報導台灣是一個值得珍惜的自由民主之燈塔，這是重點！」

謝志偉強調，遠在歐洲的德國人都對台灣的自由民主有信心，這是台灣的驕傲，謝謝台灣的國人無論在國內、國外的表現，都是令人感動、敬佩的，但也因此，台灣的國際處境才令人不捨，「我台灣，我Taiwan，我驕傲！」

找到了！ 我昨天和那位為台灣的自由民主向德國國會請願的德國人碰到面了！ 我們之前只知道他的名字（M. K. 姑隱全名)... 由謝志偉粉絲頁發佈於 2019年11月5日 星期二

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