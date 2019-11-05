男童上體育課「沒排好隊」遭狠踹！3天後敗血亡…媽哭崩：老師還要我們說謊

▲男童被體育老師踹了一腳後不幸身亡。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

河北省邯鄲市明山學校近日發生學童死亡案件，死者的家屬表示，孩子上體育課的時候因為「沒排好隊」，結果被老師狠踹一腳，3天後就因敗血症不幸離世。媽媽則痛哭地說，兒子在住院期間，老師還曾要我們偽造病歷，改成是「扭傷」，說這樣才可以拿到保險，藉機擺脫自己踢傷孩子的事實。

綜合陸媒報導，男童的阿姨說，「孩子上（10）月31日上體育課時，可能是因為排隊的時候沒站好，老師就動怒把孩子踢了，具體原因我們也不太清楚。學校是全住宿的，孩子2個星期才回來一次，踢一腳肯定不會導致人馬上死忘，但踢了以後局部感染，最後導致全身感染誘發死亡。我們把孩子接回來的時候，他已經不會走路了，3天不到的時間，孩子就這麼沒了。」

▼事發學校。（圖／翻攝自微博）

當地相關單位也在晚間發布通報指出，明山學校裡的一名學生在河北省兒童醫院不幸死亡，醫師檢查後確診為「敗血症」。媽媽痛哭表示，兒子住院期間，班主任還希望家長偽造病歷，說是把踹傷改成扭傷「才可以拿到保險」，不然打或踹是沒有理賠的。校方事隔3天後回應，「騙保的行為違法，老師肯定做不出這事來。」

目前體育老師薛姓男子已被行政拘留，案件還在進一步偵辦中。不少網友看完後都痛心留言，「可憐的孩子，請學校還他一個公道」、「這老師也太狠了，竟然這樣對學生」、「我相信媽媽的話，老師都可以踹傷孩子了，說謊應該更容易」、「學校還要這樣掩護一個問題老師？」、「排隊排不好就走了...」；但也有人說，「老師真難當，連孩子都碰不得」、「說不定是孩子本身就生病了啊」。

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▼男童家屬到學校門口抗議，並且亮出老師要他們說謊的證據。（圖／翻攝自微博）