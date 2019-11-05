　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

男童上體育課「沒排好隊」遭狠踹！3天後敗血亡…媽哭崩：老師還要我們說謊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男童遭狠踹身亡　媽泣：老師還要我們說謊。（圖／翻攝自微博）

▲男童被體育老師踹了一腳後不幸身亡。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

河北省邯鄲市明山學校近日發生學童死亡案件，死者的家屬表示，孩子上體育課的時候因為「沒排好隊」，結果被老師狠踹一腳，3天後就因敗血症不幸離世。媽媽則痛哭地說，兒子在住院期間，老師還曾要我們偽造病歷，改成是「扭傷」，說這樣才可以拿到保險，藉機擺脫自己踢傷孩子的事實。

綜合陸媒報導，男童的阿姨說，「孩子上（10）月31日上體育課時，可能是因為排隊的時候沒站好，老師就動怒把孩子踢了，具體原因我們也不太清楚。學校是全住宿的，孩子2個星期才回來一次，踢一腳肯定不會導致人馬上死忘，但踢了以後局部感染，最後導致全身感染誘發死亡。我們把孩子接回來的時候，他已經不會走路了，3天不到的時間，孩子就這麼沒了。」

▼事發學校。（圖／翻攝自微博）

▲▼男童遭狠踹身亡　媽泣：老師還要我們說謊。（圖／翻攝自微博）

當地相關單位也在晚間發布通報指出，明山學校裡的一名學生在河北省兒童醫院不幸死亡，醫師檢查後確診為「敗血症」。媽媽痛哭表示，兒子住院期間，班主任還希望家長偽造病歷，說是把踹傷改成扭傷「才可以拿到保險」，不然打或踹是沒有理賠的。校方事隔3天後回應，「騙保的行為違法，老師肯定做不出這事來。」

目前體育老師薛姓男子已被行政拘留，案件還在進一步偵辦中。不少網友看完後都痛心留言，「可憐的孩子，請學校還他一個公道」、「這老師也太狠了，竟然這樣對學生」、「我相信媽媽的話，老師都可以踹傷孩子了，說謊應該更容易」、「學校還要這樣掩護一個問題老師？」、「排隊排不好就走了...」；但也有人說，「老師真難當，連孩子都碰不得」、「說不定是孩子本身就生病了啊」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

▼男童家屬到學校門口抗議，並且亮出老師要他們說謊的證據。（圖／翻攝自微博）

▲▼男童被體育老師踹了一腳後不幸身亡。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
勞保7年後有破產危機　資深勞工怕領不到…年輕人疑惑為何要繳保
快訊／成大土木系教室失火竄濃煙！疑有學生受困
出國打包7重點「冬天厚衣一次收」　機場時尚全都GET
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

「媽媽我愛妳…」14歲少年留2封遺書「14F墜樓身亡」：語言暴力很傷人！

姐姐不給玩手機！16歲弟氣炸「猛砍她身亡」下秒23F跳樓慘死…媽前一天才剛生日

人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲劇了

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

影／爸媽缺席家長會！紅衣男孩「持刀坐27F邊緣」絕望了：明明答應過的…

13歲少年求歡遭拒！竟「殘殺10歲女童」裝塑膠袋丟棄　家長0道歉：怕挨揍…

離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋一對1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒懂

懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊：救命

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

男童上體育課「沒排好隊」遭狠踹！3天後敗血亡…媽哭崩：老師還要我們說謊

14樓墜下「變形慘死」！26歲美艷教師「屍體全是毆打傷」...被判自殺結案

「門口正對太平間」燒肉店老闆放木針鎮煞　害油漆工心臟刺穿慘死

小2生「寫錯1個字」被暴打成豬頭　師還嗆家長：你來打我啊！

總價380萬！「台版陳同佳」赴港偷2支錶「24hr內成功出境」...下場曝光

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

「雙11」進入倒數！陸消費者吹起愛國潮...嗆：抵制美國貨

為期5天！上海進博會登場　展內銷售進口商品「可享免關稅」

健檢報告寫錯「流產7次早產24次」　害她夫妻失和醫院只賠兩隻老母雞

中共祭出「惠台26條」　陸學者：把民進黨「抹黑大陸嘴臉」打回原形

12強／羅曼跟恰恰擁抱說賢拜好　拿檳榔給隊友吃猛流汗

民眾黨不分區立委海選　獨掌青農、金曲歌后入列

與女副理夜店嗨整晚！他凌晨進摩鐵「激情酣戰」完事偷拍裸照　流傳百人群組

勇士次輪新秀爆發！柯爾讚不像菜鳥　「帕斯霍爾有如7、8年前的嘴綠」

記憶感應師

12強／準備打仗了！洪總「不想廢話」　鼓勵選手放開打

接到暗黑單！客人亂填地址省錢　外送員「出招還擊」網喊：好療癒

唐鳳16日出訪荷蘭、德國：分享台灣開放政府經驗

腦科學事件簿

南方澳大橋拆光走入歷史！　晚間6點起全面恢復漁船通航

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

大陸熱門新聞

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

25歲男點燃杯中鞭炮...碎片割死5歲童

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

白皙正妹「比V燦笑」坐駕駛艙：謝謝機長

習近平會見林鄭「中央對你是高度信任的」

12歲童愛做菜　母：他在廚房就怒

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

網傳年薪312萬請人扮貓熊　廣州動物園出面闢謠

26歲女教師墜樓亡...屍體全是毆打傷

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

耗費62年調水工程　直擊「南水北調」神秘終點站

美報告稱中國壓迫新疆　耿爽：雙重標準

道地「鹽幫菜」辣到眼淚鼻涕一直流

更多熱門

相關新聞

全球人壽建議「黃金單身族」可依靠失扶險

全球人壽建議「黃金單身族」可依靠失扶險

電商活動「雙十一光棍節」延燒造就單身經濟，壽險業者觀察，台灣人結婚率和生育率持續下降，單身者也確實越來越多；但年輕人若不願結婚生子，就得思考獨身終老以及如何從容面對失能問題，因此建議民眾在年輕時就得根據預算，提早作好保障規劃。

大號完小孩失蹤！人母猛找…進廚房笑翻

大號完小孩失蹤！人母猛找…進廚房笑翻

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

帶女兒逛超商　大媽「失禮狂言」惹眾怒

帶女兒逛超商　大媽「失禮狂言」惹眾怒

高雄婦5天沒排便　3公分魚刺卡大腸後段肇禍

高雄婦5天沒排便　3公分魚刺卡大腸後段肇禍

關鍵字：

體育老師 排隊兒子媽媽說謊保險敗血症狠踹

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面