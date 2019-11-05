二寶媽帶女兒逛超商…路人大媽「一句失禮狂言」惹眾怒！　網轟：沒品

▲有些長輩至今仍有重男輕女觀念。非本文當事者。 （示意圖／記者季相儒攝）



記者黃可昀／綜合報導

新北一位媽媽日前帶2個孩子到便利商店買東西，遇到一名年約50歲的婦人，盯著她推車內的孩子猛看，接著誇讚「哇～一男一女剛剛好欸！」當下她禮貌地回應，「兩個都是女生耶」，想不到對方的態度突然一百八十度大轉變，甚至還脫口一句話讓她瞬間暴怒。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時小女兒坐在推車內，她帶大女兒走到旁邊拿商品，回來的時候看到那位婦人盯著小寶看，隨後看到自己還牽著大寶，便稱讚她生出一男一女很幸福，不過，其實原PO生的是2個女孩，由於小女兒還是個小嬰兒，頭髮都還沒長齊，所以對方才會誤認成是男孩。

請繼續往下閱讀...

▲有些人還比較想要生女兒。（圖／翻攝自爆怨公社）



她當下隨即露出尷尬又不失禮貌的微笑，向婦人解釋推車內的寶寶也是女孩，她生的2個孩子都是女兒，沒想到對方的態度突然大轉變，立刻不屑地「嗤」一聲，還說了一句「攏勒ㄊㄟˋ郎起某啦（都在幫人養老婆）」，讓原PO當下氣到理智線斷裂，直呼，「你怎麼知道我女兒以後不會帶老婆回來？」

而且這位婦人自己身為女性，卻有如此嚴重的「重男輕女」觀念，甚至當面批評原PO，讓她實在難以忍受。其他網友也生氣地說，「放心，現在都嫁兒子了」、「有夠沒品，傻眼」、「息怒，我也兩個女兒，一點也沒覺得不好」、「她不也是別人家的女兒嗎」、「生兒子才是替人養老公吧？」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►偷偷分享少女秘密！