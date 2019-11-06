劉寶傑怒譙「12強棒球應援片」韓國瑜最混！　李正皓補刀：幫女友祝壽都被罵

▲劉寶傑看到韓國瑜拍的應援片，直接怒譙拍得最混。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

世界十二強棒球錦標賽如火如荼開打，為了替中華隊加油也邀請了全台22縣市首長拍應援片，可是沒有比較沒有傷害，只見各縣市首長都發揮巧思、創意替中華隊加油，只有韓國瑜的影片不僅沒有字幕、特效，甚至連格式都拍錯，只有他的是直立畫面。對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑怒譙，拍得最混的！最爛的！又是韓國瑜！

▲棒球十二強錦標賽各縣市首長拍攝影片。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）



劉寶傑在節目中指出，台灣今年要打12強棒球錦標賽，各縣市的首長都拍了鼓勵宣傳片，但是這中間拍得最混的、最爛的又是韓國瑜！

草協聯盟發起人李正皓強調，棒球是庶民在看，是國人最喜歡看的國球，連續2屆奧運都沒有棒球項目，2020東京奧運棒球重返奧運，所以大家都很期待，22縣市首長串聯要一起幫棒球加油。

▲嘉義市長黃敏惠的應援片到甲子園出外景。（圖／翻攝自黃敏惠臉書）



李正皓比較各縣市長的影片，雲林縣張麗善去斗六棒球場出外景，花蓮縣長徐榛蔚去花蓮棒球場跟少棒隊出外景，台北市長柯文哲跟學姐還有熊讚一起出外景，嘉義市長黃敏惠跑去阪神甲子園球場出外景，因為嘉義的Kano棒球隊是台灣第一個打甲子園的球隊，是有歷史意義的。

▲屏東縣長潘孟安在應援片中一人分飾多角。（圖／翻攝自潘孟安臉書）



李正皓吐槽韓國瑜，「韓國瑜你旁邊不是有行銷天才潘恆旭在幫你嗎？韓國瑜你不是最重視庶民嗎？」影片是用手機直式畫面拍，沒有出外景、沒有字幕、沒有特效、沒有夥伴，如果用這種方式不要說幫十二強加油，「幫我女朋友祝壽都會被罵啦！」

劉寶傑大驚表示，「他連加油都打混！他到底在忙什麼啊！」

▲嘉義縣長翁章梁拍攝的影片，分鏡也都經過設計。（圖／翻攝自翁章梁臉書）



在另一段節目中，劉寶傑指出，所有的縣市首長在棒球十二強應援片都卯足了全勁來展現有多熱愛棒球，後來才發現韓國瑜是最混的「你現在沒有工作，你也不趕高雄、你也不去總質詢、選舉也選得零零落落」結果拍出來的影片格式不對，所有人的影片都有上字幕，韓國瑜的連字幕都沒有，其他人都有設計、都有道具，韓國瑜連個加油棒都沒有！

▲台北市長柯文哲找來學姐一起跳啦啦隊舞。（圖／翻攝柯文哲臉書）



財經專家黃世聰表示，所謂沒有比較沒有傷害，看過別人的之後，會發現韓國瑜根本在混，其他縣市長都會出外景，還會結合當地的觀光，嘉義縣長把阿里山的圖弄進影片中，柯文哲把熊讚弄進去，林姿妙站的背景也是宜蘭的景點。

黃世聰說，韓國瑜不只影像不認真，說話也說得不知所云，所有的縣市首長只有他一個是請假，這個小事讓他做一下，結果他也做不好。

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