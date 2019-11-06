　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉寶傑怒譙「12強棒球應援片」韓國瑜最混！　李正皓補刀：幫女友祝壽都被罵

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼劉寶傑看到韓國瑜拍的應援片，直接怒譙拍得最混。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲劉寶傑看到韓國瑜拍的應援片，直接怒譙拍得最混。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

世界十二強棒球錦標賽如火如荼開打，為了替中華隊加油也邀請了全台22縣市首長拍應援片，可是沒有比較沒有傷害，只見各縣市首長都發揮巧思、創意替中華隊加油，只有韓國瑜的影片不僅沒有字幕、特效，甚至連格式都拍錯，只有他的是直立畫面。對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑怒譙，拍得最混的！最爛的！又是韓國瑜！

▲▼棒球十二強錦標賽各縣市首長拍攝影片。（圖／翻攝自各縣市首長臉書）

▲棒球十二強錦標賽各縣市首長拍攝影片。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

劉寶傑在節目中指出，台灣今年要打12強棒球錦標賽，各縣市的首長都拍了鼓勵宣傳片，但是這中間拍得最混的、最爛的又是韓國瑜！

草協聯盟發起人李正皓強調，棒球是庶民在看，是國人最喜歡看的國球，連續2屆奧運都沒有棒球項目，2020東京奧運棒球重返奧運，所以大家都很期待，22縣市首長串聯要一起幫棒球加油。

▲▼棒球十二強錦標賽各縣市首長拍攝影片。（圖／翻攝自各縣市首長臉書）

▲嘉義市長黃敏惠的應援片到甲子園出外景。（圖／翻攝自黃敏惠臉書）

李正皓比較各縣市長的影片，雲林縣張麗善去斗六棒球場出外景，花蓮縣長徐榛蔚去花蓮棒球場跟少棒隊出外景，台北市長柯文哲跟學姐還有熊讚一起出外景，嘉義市長黃敏惠跑去阪神甲子園球場出外景，因為嘉義的Kano棒球隊是台灣第一個打甲子園的球隊，是有歷史意義的。

▲▼棒球十二強錦標賽各縣市首長拍攝影片。（圖／翻攝自各縣市首長臉書）

▲屏東縣長潘孟安在應援片中一人分飾多角。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

李正皓吐槽韓國瑜，「韓國瑜你旁邊不是有行銷天才潘恆旭在幫你嗎？韓國瑜你不是最重視庶民嗎？」影片是用手機直式畫面拍，沒有出外景、沒有字幕、沒有特效、沒有夥伴，如果用這種方式不要說幫十二強加油，「幫我女朋友祝壽都會被罵啦！」

劉寶傑大驚表示，「他連加油都打混！他到底在忙什麼啊！」

▲▼棒球十二強錦標賽各縣市首長拍攝影片。（圖／翻攝自各縣市首長臉書）

▲嘉義縣長翁章梁拍攝的影片，分鏡也都經過設計。（圖／翻攝自翁章梁臉書）

在另一段節目中，劉寶傑指出，所有的縣市首長在棒球十二強應援片都卯足了全勁來展現有多熱愛棒球，後來才發現韓國瑜是最混的「你現在沒有工作，你也不趕高雄、你也不去總質詢、選舉也選得零零落落」結果拍出來的影片格式不對，所有人的影片都有上字幕，韓國瑜的連字幕都沒有，其他人都有設計、都有道具，韓國瑜連個加油棒都沒有！

▲▼棒球十二強錦標賽各縣市首長拍攝影片。（圖／翻攝自各縣市首長臉書）

▲台北市長柯文哲找來學姐一起跳啦啦隊舞。（圖／翻攝柯文哲臉書）

財經專家黃世聰表示，所謂沒有比較沒有傷害，看過別人的之後，會發現韓國瑜根本在混，其他縣市長都會出外景，還會結合當地的觀光，嘉義縣長把阿里山的圖弄進影片中，柯文哲把熊讚弄進去，林姿妙站的背景也是宜蘭的景點。

黃世聰說，韓國瑜不只影像不認真，說話也說得不知所云，所有的縣市首長只有他一個是請假，這個小事讓他做一下，結果他也做不好。

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
宿舍半夜竄嗜血螞蟻！　女大生「肉被啃掉」怕到躲圖書館睡
2歲童墜橋最後身影曝光！母親目睹崩潰…耳邊不斷傳來「媽媽」
快訊／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成　「龜速漫步」路徑出爐
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

母哭求救重傷女兒！哪吒一聽「黑白無常的話」怒拍桌：吾會犯天？　結局曝

淡水驚現裸背辣妹！本尊曬側面「南半球」快掉出來　網：想巧遇！

蕃茄醬加爆！他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景：故意的

逛好市多驚見「橙金色泡麵」　正妹嚇歪手刀囤貨…網一看瘋搶：這超好吃！

公博美養一年突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」…網一看洗版罵爆

劉寶傑怒譙「12強棒球應援片」韓國瑜最混！　李正皓補刀：幫女友祝壽都被罵

還原現場／韓國瑜憋尿2小時　前導車經過警局不停車

力推交換學生政策　韓國瑜再喊：申請上學校政府就出錢

用做的取代用說的　柯文哲夜訪居住正義聯盟夜宿點

最後衝刺！　李佳芬將赴泰國、日本、美國為韓國瑜拉票

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

16歲店員「1年CPR2次救人命」　無奈這次沒救回：真的很可惜

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵！

劉寶傑怒譙「12強棒球應援片」韓國瑜最混！　李正皓補刀：幫女友祝壽都被罵

還原現場／韓國瑜憋尿2小時　前導車經過警局不停車

力推交換學生政策　韓國瑜再喊：申請上學校政府就出錢

用做的取代用說的　柯文哲夜訪居住正義聯盟夜宿點

最後衝刺！　李佳芬將赴泰國、日本、美國為韓國瑜拉票

韓國瑜學貸免息狂被批　黃子哲舉「蔡英文給年輕人開的10張芭樂票」

韓國瑜允諾當選「中南部設國際機場」　中央成立觀光部救30種產業

呱吉與視網膜組「歡樂無法黨」　黨綱規定「開會禁帶香菜」

陳其邁直播玩遊戲吃到忘戴麥克風　合體「貓耳品妤」偷酸韓國瑜、馬英九

萬人搶看邁邁「總統府大冒險」！陳其邁直播玩遊戲大開小英玩笑

UBA／輔大男籃老教頭劉俊業癌逝　享年59歲

CBA／林韋翰助青島迎本季首勝　福建胡瓏貿苦吞2連敗

哈隆暴風增強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C

汽油彈直接砸臉！2女警頭上爆炸著火　智利示威現場影片曝光

劉寶傑怒譙「12強棒球應援片」韓國瑜最混！　李正皓補刀：幫女友祝壽都被罵

12強／C組預賽6日開打　韓國、澳洲爭奧運先交手

12強／中華6日若勝委、日本勝波　台、日將晉級6強

裘莉年輕時真的太美！回顧「一代女神」紅毯最性感的30個造型

宥勝創業賠了900萬「更慘已跟兒子不熟」　遠征南極罵自己有病

「加泰隆尼亞沒有國王」！西班牙王室訪巴塞隆納　示威者場外狂燒照片

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

還原現場／韓國瑜憋尿2小時！

吳敦義認「列入不分區立委」安全名單

黃子哲舉「蔡英文給年輕人開的10張芭樂票」

韓國瑜允諾當選「中南部設國際機場」

韓國瑜再喊：申請上學校政府就出錢

12強棒球應援片　劉寶傑：韓國瑜拍得最混

呱吉組「歡樂無法黨」　規定開會禁香菜

國人若申請中國大陸護照　外交部：依法註銷原護照

用做的取代用說的　柯P夜訪居住正義聯盟

李佳芬將赴泰國、日本、美國為韓國瑜拉票

高嘉瑜：當時扁翹著二郎腿

郭粉「總統投誰？」　韓國瑜僅拿2％

韓國瑜借廁所案　鄭文燦：不應造謠

更多熱門

相關新聞

韓國瑜再喊：申請上學校政府就出錢

韓國瑜再喊：申請上學校政府就出錢

國民黨總統參選人韓國瑜近期拋出送大學生出國交換一年、學貸零利率等教育政見備受議論，僅管綠營砲火猛烈批評，韓國瑜5日出席苗栗傾聽之旅行程時仍再度重申立場，包括力推年輕人於大學、碩士期間至海外交換一年，只要申請到學校，沒錢政府幫你出，此外，他也強調雙母語教育是他的信念，「一步都不退」。

黃子哲舉「蔡英文給年輕人開的10張芭樂票」

黃子哲舉「蔡英文給年輕人開的10張芭樂票」

韓國瑜允諾當選「中南部設國際機場」

韓國瑜允諾當選「中南部設國際機場」

陳其邁直播玩遊戲吃到忘戴麥克風　合體「貓耳品妤」偷酸韓國瑜、馬英九

陳其邁直播玩遊戲吃到忘戴麥克風　合體「貓耳品妤」偷酸韓國瑜、馬英九

選前釋利多！　蔡英文：高雄榮總「屏東大武分院」動工

選前釋利多！　蔡英文：高雄榮總「屏東大武分院」動工

關鍵字：

12強棒球劉寶傑關鍵時刻李正皓韓國瑜2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

快訊／彰化男騎腳踏車　疑遭砂石車輾斃　

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

可以原地結婚了！4對星座CP「速配指數爆表」

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

彰化單車男「離奇自摔」...砂石車輾爆慘死

即／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成

他問：墊肉生菜可煮嗎　店員曝SOP：千萬不要

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面