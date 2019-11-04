閨蜜跟男友約沒去生日趴！壽星怒PO「傻眼瞎妹」被告　法院認證慘了

▲不滿閨蜜「見色忘友」，跑去約會而沒參加她的生日派對，於是臉書留言「傻眼瞎妹」慘挨告。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者孫于珊／台北報導

昔日閨蜜如今竟對簿公堂！小蘋與俐俐（均為化名）2人的友情原本親如姊妹，但經過2017年小蘋生日後，一切都變了……。俐俐當時跟男友約會，沒出席小蘋的生日派對，小蘋便憤而在俐俐的臉書上留言「傻眼瞎妹」、「廢物」等語，被告上法院，依《公然侮辱罪》罰9000元，民事賠償部分則判賠2萬元，且駁回小蘋的上訴。

小蘋2017年10月8日因不滿閨蜜俐俐「見色忘友」，和男友約會而沒參加她的生日派對，怒在俐俐臉書塗鴉牆上留言：「傻眼瞎妹」、「物以類聚兩個廢物」、「滿口謊言又挑撥離間」等辱罵言詞。

但小蘋辯稱，是因悲傷閨蜜與男友約會而未參加她的生日派對，並為了關心閨蜜的感情狀態才會留言，加上文字內容無針對特定對象，純屬主觀意見，也未貶損對方在社會上的評價，難認有侵害其名譽權，皆屬合理範圍，且雙方已於2017年10月10日達成和解，認為俐俐再次求償不合理，請求法官駁回訴訟。

刑事部分，法官認為那些留言，足以貶損俐俐的人格尊嚴及社會評價，且罪證確鑿，因此判她罰金9000元確定。然而民事部分，俐俐身心受極大之痛苦，求償12萬元，法官最後判2萬元為適當，但小蘋不服上訴辯稱，她犯罪動機是因遭閨蜜欺騙，無法控制情緒，且友情之價值無法以金錢衡量！但台北地院合議庭審結認為無理由上訴，駁回上訴確定。

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