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機車反向插入停車格！牽車驚見詛咒紙條「家裡會死人」…網友罵翻

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▲▼反向停被詛咒家裡死人。（圖／翻攝「爆怨公社」）

▲反向停被詛咒家裡死人。（圖／翻攝「爆怨公社」）

網搜小組／柯振中報導

「到底我朋友是犯了何種滔天大罪呀？」高雄一名女網友日前表示，自己的朋友把摩托車停放在機車格內，不過方向與其他車主不同，沒想到牽車時竟然被貼上詛咒紙條，讓她氣炸PO網。不過，網友看完後，反應卻相當兩極。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」中指出，自己的朋友把機車好好地停放在機車格裡，沒有碰到一旁的車子，也沒有用側住停車，只不過方向跟其他人不同，竟然就收到詛咒紙條，「到底我朋友是犯了何種滔天大罪呀？」

依據網友貼出的圖片，詛咒紙條上面寫著「下次車子在（再）放這樣，家裡會有死人」，看起來相當憎恨，也非常惡毒。

▼反向停被詛咒家裡死人。（圖／翻攝「爆怨公社」）

▲▼反向停被詛咒家裡死人。（圖／翻攝「爆怨公社」）

眾人看完後，反應相當兩極，有人認為，應該對貼紙條的人提告，「拿紙條去驗指紋，提告」、「這叫恐嚇了」、「不管怎麼樣，還是留點口德」、「恐嚇罪已成立」、「交給警察找人，他們會去問厝邊頭尾」。

不過，也有人認為，「這樣對方寫這樣很過份，可是車子停反是還蠻困擾的」、「你朋友知道機車車頭朝外，要吃罰單嗎」、「停反方向讓別人難進出，很惹人嫌，你不懂嗎」、「停車方向要朝內，小心被檢舉」。

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