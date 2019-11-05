偷拍仙氣老師！「高顏值+自帶獨特空靈感」...網暴動了

▲ 網友拍下仙女老師的上課照，在網路上爆紅 。（圖／翻攝自微博／布蘭喬內）

實習記者羅明輝／綜合報導

課堂上若是遇上正妹老師，學生想打瞌睡都難。大陸網友「布蘭喬內」近日就在微博PO出一張課堂照，並以文字備註「神仙博士美女老師」，只見一名長髮披肩的女老師正在講台上教課，細眉大眼、皮膚白皙，整個人流露著獨特的空靈氣質。照片一出立刻在網路上引起熱烈討論，也迅速釣出許多女老師曾經教過的學生回應。

據《上游新聞》報導，這名正妹老師的照片在網路爆紅後，不少曾上過她課程的學生紛紛留言回應，「這是我們學校電影學院的鮮老師！她本人超白超美，人又溫柔」、「這位是重慶大學電影學院的老師，是教電影史的」、「這不是我們的仙女佳佳老師嗎！她美翻了。」





▲ 因為教學照爆紅的鮮佳，是重慶大學美觀電影學院文學系講師。（圖／翻攝自微博／布蘭喬內）

據悉，這名正妹老師叫做「鮮佳」，畢業於華中師範大學文學院，隨後於武漢大學新聞學院輔修雙學位，同時也有上海大學電影學博士學位。今年32歲的她，現在是重慶大學美觀電影學院文學系講師，以及碩士班導師，平時教授的課程內容包括《外國電影史》、《西方電影與流派》、《影視批評》《外國文學作品導讀》等，教學認真，也深受學生喜愛。

外型清純甜美又自帶仙氣的鮮佳，得知自己上課照片在微博爆紅後，笑著說道「同學們都很可愛，叫我是佳佳老師，甚至直接叫我佳佳，無論是他們是用『女神』還是『佳佳老師』，其實都是對她用心教學的一種肯定。」





▲ 鮮佳充滿獨特的空靈氣質。（圖／翻攝自《上游新聞》）

鮮佳上課時喜歡用最近剛上映的電影來舉例，隨時分享學科研究的最新動態，並運用提問、小組討論、文本細讀、課堂報告等方式，讓所有學生都能完全融入進來。

鮮佳表示，學生們會選她的課，第一當然還是喜歡這門課程本身，再來才是肯定她在課程準備與維持教學品質上的付出，「我現在還只是一名青年教師，教學方面也有很多的進步空間，會把學生對我的喜愛當作一種鞭策，藉此激勵自己持續呈現出一堂又一堂更加優秀的精緻課程。」

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