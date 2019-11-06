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兒戴小衛星手錶！學生家長嘴臭「拿來考試作弊」　母錯愕曝陰影...網嘆：太無知

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▲▼學童,國小,國小生,小學生。（圖／記者謝婷婷攝）

▲母親有事先向學校申請，才讓孩子戴錶到學校。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝婷婷攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親幫兒子買兒童定位手錶，方便聯絡和接送，沒想到竟被其他家長質疑，會讓小孩上課分心，甚至發生考試作弊的情況；一席話讓她相當錯愕，不禁感嘆「如果不了解某事物，請試著去了解，不要妄自下定論。」

母親在爆怨公社發文表示，「這不只是支手錶，也可以是電話，可以定位，接收簡訊。」當初，因為兒子上安親班，晚上下課的時間不定，為了方便聯絡接孩子，又不想給手機，於是辦了這支手錶。

請繼續往下閱讀...

這支智慧型手錶「小衛星」，其實並沒有上網功能，通話對象只有家長能用手機下載專屬App，設定好的才能互相撥打電話，而孩子的通訊錄裡也只有老爸跟老媽，她指出，「裡面沒有內建任何遊戲；訊息只能收不能發；發生緊急狀況時，有SOS的功能可立即讓我們知道；另外，也能定位，並記錄每日步行運動量。」

然而，有學生家長一看到手錶，立刻以負面態度看待，這讓原po燃起一絲怒火，「為什麼會認為這個手錶讓小朋友上課分心，因為他會打電玩？為什麼認為戴這手錶，考試有可能做弊？這是懷疑小孩的品德？還是懷疑家長的人格？」

▲兒戴小衛星手錶！學生家長嘴臭「拿來考試作弊」　母錯愕曝陰影...網嘆：太無知。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲母親不想讓孩子小小年紀用手機，所以買了這支錶方便聯絡。（圖／翻攝自爆怨公社）

對於惡意的揣測，她進一步透露，「我兒子曾經在某地的廁所，因門卡住推不開，被關在裡面很久很久，後來是有人進去聽到哭聲，才幫忙他脫困，這也是我會想給他戴這手錶的原因，不用想的那麼複雜，好嗎？」

網友們看完紛紛回應，「討厭為了反駁而反駁的人」、「真的是能理解你感受」、「認真覺得蠻實用的」、「就是一堆井蛙」、「學校一堆活化石家長484」、「第一句很認同，太多大人先入為主的魔性很強烈」。

也有熱心人建議，「考試拿下來，其他時間戴著，應該就沒差了」、「考試的時候，有通訊功能的電子產品都不能帶，也是正常的」。事後，原po補充道，有填表向學校申請，老師也都知情。

有趣的是，抱怨文狂歪樓，一票家長看到這支錶後，忍不住也想買給孩子了，「居然有這麼棒的東西」、「原來有這樣東西！我也要買一個給我女兒」、「好像可以給女兒來一支」、「這種手錶不錯，能讓媽媽安心」。

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