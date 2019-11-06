吳敦義不分區排8、9、10名　黃暐瀚：討罵而已！15名才合理

▲黃暐瀚評論吳敦義排自己不分區。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席吳敦義5日受訪坦承，自己列黨內不分區立委名單第8、9、10名。對此，資深媒體人黃暐瀚6日在廣播節目中表示，吳敦義把自己排第8、9、10名討罵而已，應該排在第15名。

黃暐瀚舉例2016年國民黨不分區名單，當時國民黨不分區排到第11席，這次吳敦義把自己排第8、9、10名，就是沒信心，且15席都沒選上的話要怎麼當院長，進立法院要幹嘛？所以吳敦義排第15名是合理的。

黃暐瀚提到，上次國民黨選到第11席，如果現在國民黨中央、中常委連上一次的11席都沒信心，那吳敦義排8、9、10這三席「討罵而已」，11你都怕？若國民黨這次沒選到15名，也表示國民黨總統沒贏，那吳敦義去立院要怎辦，「你要有決心啦」，但萬一沒選到15名，黨內有共識，前面的人退下，吳敦義一樣可以遞補上去，拉攏新黨、親民黨，還是可以當上院長。

黃暐瀚也說，政論節目主持人趙少康喊話，吳敦義如果敢排15名，馬英九排17名，朱立倫排19名，「我就回到國民黨大團結」，一起奮戰。

若吳敦義不敢接招，黃暐瀚建議趙少康反將一軍的方法，「我排15名沒問題啊，但是馬英九、朱立倫我沒辦法替他們決定，那趙少康回來排17名好不好啊？」如此一來也能逆轉，振奮人心，大家也會拍手叫好。

▲吳敦義接受《POP大國民》專訪。（圖／翻攝自917 POP Radio 官方頻道Youtube）

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