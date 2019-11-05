唐鳳16日出訪荷蘭、德國：分享台灣開放政府經驗





▲吳怡農與唐鳳對談。（圖／吳怡農辦公室）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院政務委員唐鳳5日透露，16日將啟程前往荷蘭及德國參加國際會議。她表示，將會以台灣的一站式登山服務網站談公部門服務設計，以及公部門如何導入創新等議題，要在當地方想台灣開放政府經驗。

唐鳳表示，她16日將出訪歐洲。第一站定在荷蘭鹿特丹，接著19日出席「國際政府設計會議」，20日前往德國柏林。在荷蘭期間，預計將與僑胞、留學生座談，並拜會政府官員及當地大學研究中心。至於德國部分也會拜會國會議員，並與政黨智庫交流，預計24日返國。

唐鳳指出，其中在荷蘭出席「國際政府設計會議」（International Design in Government Conference），目前主題訂為如何把設計思考導入公部門。她解釋，不只是單純把外觀變好看的視覺設計，而是「變好用」的服務設計，例如行政院最近開放山林政策推出一站式登山服務網站。

此外，唐鳳4日邀請民進黨立委參選人吳怡農一起討論國防安全議題，互相交流意見。吳怡農表示，現在國軍4個月役期不用改變，但重點在於「訓練」，而這也是他要進入國會的原因，因為官僚體系，比較難有創新。

針對邀請吳怡農一起直播，是否代表替對方輔選，唐鳳表示，這是一個請益的對談邀請，未來也會主動邀請對談，只要對方有她所缺乏的知識，不管對方是否為參選人都會邀請。