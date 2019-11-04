一天工作5小時！德佛心公司開會少於15分鐘　員工生產率飆高：終於有生活

▲德國公司嘗試讓員工一天只工作5小時。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

德國一間顧問公司Rheingans Digital Enabler進行測試，每天只讓員工工作5個小時，並只能檢查公司郵件2次。沒想到研究結果出爐，工時縮短並沒有影響公司營運，反而讓部分生產率提高。

綜合外媒報導，Rheingans Digital Enabler總部位於比勒費爾德（Bielefeld），為了讓員工工作及生活取得平衡，決定讓員工一天只工作5個小時，只需檢查2次公司郵件，開會也少於15分鐘。

不過相對的，公司要求員工不可隨便使用手機，也要減少聊天的時間。實驗研究指出，公司的5小時工作日反而讓生產率提高，員工們也逐漸反饋「較短的工作日讓我有更多生活，甚至有時間陪伴孩子」。

▲工作及生活平衡有助於人減少倦怠。（示意圖／取自PAKUTASO）

報導指出，2017年德州大學奧斯汀分校一個研究發現，只要和手機待在同一個房間，即使未使用手機，人的基本智能、記憶力及注意力都會下降，因此理論推測，人類對手機有一種情感依戀，比起其他日用品更容易分散注意力。

另外，工作及生活的平衡也可以有效解決員工的倦怠問題。比較進步國家的工作時間，美國人的工作時間最長，也沒有任何提供「靈活工作」的公司指南，導致將近一半的美國人都認為工作對他們的心理健康造成負面影響。

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