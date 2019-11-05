透過電擊改變性取向　德國擬法案禁「同性戀轉換療法」

▲同性戀議題中常見的LGBT一詞，是女同性戀者Lesbian、男同性戀者Gay、雙戀者Bisexual及跨性別者Transgender，首字字母縮寫的標記。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

德國衛生部部長詹斯.斯潘（Jens Spahn）4日公布一項法律草案，大程度禁止對18歲以下的人進行「同性戀轉換療法」（Gay conversion therapy），如果將某人的性取向透過手段改變為異性戀，那麼違反的人將面臨最高一年的刑期與罰款。斯潘表示，同性戀不是一種疾病，因此如果用治療這個詞來形容，也會有誤導的意思。

儘管1973年起，美國精神病學學會（APA）就已經把同性戀排除在心理疾病名單中，但刻板印象仍未有減少的跡象。同性戀轉換療法就是那些視同性戀為疾病，覺得「患者」需要接受治療的一套方法，透過化學去勢、電擊、催眠等手段，試圖通過物理、心理或精神干預，將一個人的性取向從同性戀或雙性戀轉變為異性戀。

▲六色彩虹旗代表的是性愛、力量、希望、自然、自由和藝術。（圖／路透）

草案當中提及，同性戀轉換療法會引起人的抑鬱和焦躁，並會讓自殺的機會提高。法案通過之後，除非是能夠提供自己已成年，且沒有受到欺騙或脅迫的證據時，才可以對其進行性轉換治療，其餘都將受罰。

美國自殺預防組織的一項研究計畫特雷佛（Trevor Project）統計，接受過同性戀轉換治療的青少年中，有42%的人曾有自殺的企圖。

同時是同性戀者的斯潘表示，此草案同時在向同性戀者發出一個重要的社會訊號，做自己是一件再好不過的事情了。.