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吳怡農力挺「4個月」兵役：美軍13周新訓、29天步校專長訓

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▲吳怡農PO照慶祝軍人節。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

▲吳怡農回台當兵，並在臉書大談兵役政策。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨「台北市第三選區」立委參選人吳怡農過去放棄美國籍與高薪工作返台當兵，並且擔任陸軍特戰下士班長而引發話題，日前他也在臉書上發表一篇千字文，談論對兵役政策的看法，近期有人認為4個月的兵役役期過短，但是他在文中力挺4個月的役期，更以美軍為例13周可以完成新訓、29天可以完成專長訓，認為4個月的役期相當足夠。

吳怡農發文表示，過去七年的國防研究，包括在行政院與國安會的經歷，讓他直接看見中共的軍事威脅不斷地提升，中國政府花了二十年建置新的戰力，例如數千枚彈道飛彈與巡弋飛彈，足以精準地重複摧毀台灣港口和飛機跑道，解放軍也進行了大改組，除了建立火箭軍，更設立戰略支援部隊負責資訊戰，大幅度現代化其作戰體系

吳怡農強調，現代化的解放軍更重視取得戰場資訊環境的優勢，將可能透過各種手段（如：聯合精準火力打擊、網路攻擊等）控制或癱瘓對手之間的通訊，這表示台灣內部的通訊、台灣與盟友之間的通聯、甚至盟友的動員能力，都很有可能受到重大影響。

吳怡農認為，訓練必須以「行動」為核心，讓軍人熟練掌握最重要的技能，以步兵為例，這就是「射擊、移動、溝通（通訊）」面臨緊急情況時，台灣需要即時動員後備兵力的能力，因此台灣必須調整教召內容，每一位後備軍人都必須有固定編組，明確知道自己的任務，認識自己的隊友，清楚知道要到哪裡集結、以及在哪裡取得裝備與彈藥。

▲▼吳怡農認為，4個月的兵役其實可以完成很多事。（圖／取自壯闊台灣 吳怡農臉書）

▲吳怡農認為，4個月的兵役其實可以完成很多事。（圖／取自壯闊台灣 吳怡農臉書）

對於役期問題，吳怡農認為，四個月其實可以做很多事情，美國的海軍陸戰隊在十三週做完新兵基礎訓練，並在二十九到五十九天內完成步校的專長訓，成為具有作戰能力的專業軍人，台灣沒有理由做不到「我們不需要延長役期，就能夠讓義務役與後備軍人擁有實際的國防能力」。

網友在吳怡農臉書留言表示「呼叫吳立委，瑞士軍隊就是四個月～五個月左右的基礎訓練再加上每年一個月的回訓」、「沒錯，香港人就是沒有當過兵，才會日日夜夜被欺凌」、「簡化業務不要讓軍人被業務壓死，訓練才是最重要的，業務可以找約聘」、「建議開放民間靶場，把戰鬥訓練結合民間娛樂，在戰鬥訓練的同時做到娛樂，教育，以及經濟效益」、「用科學練兵，不是自己認為的經驗！」

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