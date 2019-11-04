吳怡農跟唐鳳對談：主張當兵4個月役期不用改　但要強化訓練

▲吳怡農與唐鳳對談。（圖／吳怡農辦公室，下同）



記者陶本和／台北報導

行政院政務委員唐鳳4日邀請民進黨立委參選人吳怡農一起討論國防安全議題，互相交流意見。吳怡農表示，現在國軍4個月役期不用改變，但重點在於「訓練」，而這也是他要進入國會的原因，因為官僚體系，比較難有創新。

從今年八月開始，行政院政務委員唐鳳和外交部、AIT 共同合作的計畫「數位對話」，便針對「增進台美安全合作」議題，在網路上徵詢大眾的意見。此外，唐鳳4日也特別邀請民進黨立委參選人吳怡農，討論國防安全議題，交流意見。

其實，唐鳳與吳怡農兩人算是老同事，唐鳳在2016年進入行政院當政務委員，而吳怡農當時，是行政院院長林全辦公室幕僚。兩人今天見面時，聊到當初第一次見面，唐鳳沒穿鞋子，還穿著短褲，兩人互開玩笑。



在對談中，其中提到，網路上看法兩極，幾乎是沒有共識的議題，「台灣應該恢復徵兵制，來增加自我防禦。」對此，吳怡農表示，台灣一直都是徵兵制，只是政府把兵役縮短。而就現況來說，台灣大眾普遍都認為，當兵浪費時間，所以才會有這樣的討論。

吳怡農指出，四個月役期不用改變，重點應該是「訓練」，這也是他要進國會的原因，因為在官僚體系工作，比較難有創新。這也讓唐鳳驚呼道，吳怡農敢挑戰這個議題，可說是「特有種」。



隨後，吳怡農也分享，加入選戰後，跑基層時發現，從公園做操的大哥、菜市場買菜的大姐，到學生、或是剛入社會的年輕人，大家都對國防議題很有感：這並不是一個冷門的話題。

他認為，現在普遍缺乏溝通，國防也是公共事務一環，需要讓公民參與公共事務，得到人民的支持。同時他也建議唐鳳政委，可以在AIT數位對話論壇中，將他分享的意見，給更多外國學者專家知道。

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