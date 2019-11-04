　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農跟唐鳳對談：主張當兵4個月役期不用改　但要強化訓練

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼吳怡農與唐鳳對談。（圖／吳怡農辦公室）

▲吳怡農與唐鳳對談。（圖／吳怡農辦公室，下同）

記者陶本和／台北報導

行政院政務委員唐鳳4日邀請民進黨立委參選人吳怡農一起討論國防安全議題，互相交流意見。吳怡農表示，現在國軍4個月役期不用改變，但重點在於「訓練」，而這也是他要進入國會的原因，因為官僚體系，比較難有創新。

從今年八月開始，行政院政務委員唐鳳和外交部、AIT 共同合作的計畫「數位對話」，便針對「增進台美安全合作」議題，在網路上徵詢大眾的意見。此外，唐鳳4日也特別邀請民進黨立委參選人吳怡農，討論國防安全議題，交流意見。

其實，唐鳳與吳怡農兩人算是老同事，唐鳳在2016年進入行政院當政務委員，而吳怡農當時，是行政院院長林全辦公室幕僚。兩人今天見面時，聊到當初第一次見面，唐鳳沒穿鞋子，還穿著短褲，兩人互開玩笑。

在對談中，其中提到，網路上看法兩極，幾乎是沒有共識的議題，「台灣應該恢復徵兵制，來增加自我防禦。」對此，吳怡農表示，台灣一直都是徵兵制，只是政府把兵役縮短。而就現況來說，台灣大眾普遍都認為，當兵浪費時間，所以才會有這樣的討論。

吳怡農指出，四個月役期不用改變，重點應該是「訓練」，這也是他要進國會的原因，因為在官僚體系工作，比較難有創新。這也讓唐鳳驚呼道，吳怡農敢挑戰這個議題，可說是「特有種」。

隨後，吳怡農也分享，加入選戰後，跑基層時發現，從公園做操的大哥、菜市場買菜的大姐，到學生、或是剛入社會的年輕人，大家都對國防議題很有感：這並不是一個冷門的話題。

他認為，現在普遍缺乏溝通，國防也是公共事務一環，需要讓公民參與公共事務，得到人民的支持。同時他也建議唐鳳政委，可以在AIT數位對話論壇中，將他分享的意見，給更多外國學者專家知道。

▲▼吳怡農與唐鳳對談。（圖／吳怡農辦公室）

其他人也看了這些新聞...

109年著重買新銳武器　國防部列196億採購預算
添購F-16V戰機　國防部：幻象2000還可服役8年
F-16故障達1.3萬次！嚴德發：新購F-16V妥善率75％

更多熱門新聞...

對決大陸殲20能贏嗎？　國防部：F-16V絕對把它打掉
►F16V「2500億」特別預算通過　66架2026年全數交機


超越藍綠，就靠她了

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
遠距情侶「見面狂壞壞」　激情0.01爆斷3截！女友臉綠：都在
快訊／奧萬大2歲童墜吊橋亡　園區經理15萬元交保
17歲少年FB留遺言「記得來幫我收屍」…疑為情困持槍自戕
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

32萬碩博士生受惠　韓國瑜主打3大青年政策一次看　

吳怡農跟唐鳳對談：主張當兵4個月役期不用改　但要強化訓練

年輕人對蔡英文一往情深？前警大教授憂：你們被民進黨賣了

派出所「卡韓國瑜」拒借廁所？　鄭文燦：政治人物不應造謠

被高嘉瑜建議找韓國瑜特赦　阿扁爆12年前故事：沒想到她懷恨在心…

派出所「卡韓」拒借廁所？　韓國瑜親口證實：憋尿跑行程

快訊／郭台銘母親暴斃是「假消息」　郭辦：極度惡劣一定提告！

告不怕？網友再亂傳郭台銘母親「被氣死暴斃」　郭辦澄清：是假消息！

莫拉克重創廬山業者喊苦　韓國瑜承諾：我願意去住一晚！

學術界挺蔡英文連任共同聲明曝光　21中研院士串連30位前大學校長

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

32萬碩博士生受惠　韓國瑜主打3大青年政策一次看　

吳怡農跟唐鳳對談：主張當兵4個月役期不用改　但要強化訓練

年輕人對蔡英文一往情深？前警大教授憂：你們被民進黨賣了

派出所「卡韓國瑜」拒借廁所？　鄭文燦：政治人物不應造謠

被高嘉瑜建議找韓國瑜特赦　阿扁爆12年前故事：沒想到她懷恨在心…

派出所「卡韓」拒借廁所？　韓國瑜親口證實：憋尿跑行程

快訊／郭台銘母親暴斃是「假消息」　郭辦：極度惡劣一定提告！

告不怕？網友再亂傳郭台銘母親「被氣死暴斃」　郭辦澄清：是假消息！

莫拉克重創廬山業者喊苦　韓國瑜承諾：我願意去住一晚！

學術界挺蔡英文連任共同聲明曝光　21中研院士串連30位前大學校長

美「反恐報告」稱中國壓迫新疆　陸外交部批：雙重標準

馮提莫「公開真實身高」不只150cm！網一看傻了：我不信

福州公開賽／戴資穎今中午首戰碰馬琳　今年第三度對決拚復仇

快訊／《PD101》製作人安俊英違法做票　警方5日深夜拘留「審問中」

大專棒聯／出身棒球世家　前U12國手翁宇呈考上台大

小包控必看！韓妞最推4個設計包款品牌　千元就能入手高質感

野生卡蒂B「素顏」罕曝光！　　卸下誇張假睫毛…網驚：完全認不出來

嬤聽聲音「大小聲」助聽器也沒用　醫從「耳漏」找出走音元兇

網傳年薪312萬請人扮貓熊「躺著吃竹子」...廣州動物園澄清：已有2隻真的

美軍坦克開放庶民「10元收」　二戰農友都用「M4雪曼」犁田

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

政治熱門新聞

扁爆12年前往事：高嘉瑜懷恨在心

派出所借廁所　韓國瑜證實：憋著

前警大教授憂心年輕人被民進黨賣了

快訊／韓國瑜爆怒轟記者：你哪一家的！故意扭曲我的話

吳怡農跟唐鳳對談：主張當兵4個月役期不用改

韓國瑜主打3大青年政策一次看

派出所卡韓如廁？鄭文燦：不應造謠

郭台銘母親暴斃是「假消息」　郭辦：極度惡劣一定提告！

快訊／陳水扁保外就醫到期　中監同意展延

李佳芬喊學貸政府吞　黃創夏：從維多利亞學校做起

韓國瑜選總統原因　葉匡時：因力有未逮

學術界挺蔡英文連任共同聲明曝光　21中研院士串連30位前大學校長

郭昱晴遭韓粉出征　王瑞德：幫妳告那些韓粉

傳宋楚瑜決定四度參選總統　2點原因曝光

更多熱門

相關新聞

再推「惠台26條」　民進黨：國中生都不會上當

再推「惠台26條」　民進黨：國中生都不會上當

大陸國台辦和發改委4日再發布「惠台26條」，提供台資企業、台胞更多「同等待遇」，還開放未來台灣人可在大陸外館尋求領事保護。對此，民進黨指出，在台灣選前釋放出這26條措施，「是中共的司馬昭之心，連國中生都不會上當」。

【太陽花國賠】弱化公權力與消極執法的偏頗判決

【太陽花國賠】弱化公權力與消極執法的偏頗判決

學術界挺蔡英文連任共同聲明曝光　21中研院士串連30位前大學校長

學術界挺蔡英文連任共同聲明曝光　21中研院士串連30位前大學校長

蘇貞昌po一張圖：已幫助年輕人的8件事

蘇貞昌po一張圖：已幫助年輕人的8件事

「蔡韓困局」的三個必然？

「蔡韓困局」的三個必然？

關鍵字：

吳怡農唐鳳民進黨2020立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

鱷魚要吃朋友！女童跳牠背上挖雙眼搶命

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

板橋少年持槍自戕　臉書留遺言

12星座2019年底前運勢！3星座純衰

快訊／李興文神隱3天發聲了！

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

年輕人買105元小蛋糕付錢過程！　女店員：奇妙

25歲男點燃杯中鞭炮...碎片割死5歲童

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」

奧萬大吊橋縫隙超大　林務局緊急澄清

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面