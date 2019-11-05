學貸不是免費午餐？　孫大千酸：虧年輕人無怨無悔挺蔡英文

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨總統參選人韓國瑜提出「學貸免息說」，財政部長蘇建榮表示，要讓年輕人知道「貸款不是免費的午餐」。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千5日批評，難道在民進黨的心中，台灣的年輕世代就是一群會「不借白不借」，借了再拿來套利，然後欠債不還，「吃免費午餐」的人嗎？

蘇建榮4日表示，現在的情況，已經考量學生的經濟情況，但貸款不是「免費的午餐」，這是一個機會教育，希望年輕人要承擔責任，因為貸款的錢是來自於社會，所以「取之於社會、用之於社會」。

對此，孫大千5日透過臉書表示，教育，是翻轉貧富差距最有效的工具。投資年輕人，才是最有意義的前瞻計劃。「只不過是『減免學貸利率』，有必要說成是吃『免費午餐』這麼難聽嗎？」

孫大千指出，政府每年只要再多編16億，就可以大幅降低弱勢學子學貸利息的負擔，少做幾個「蚊子工程」就可以達到的事情，「為什麼就是不願意做呢？」因為擔心套利，就不願意減免學貸利息，但政府每年光是奬勵產業發展，和號召台商回流，所提出的租稅優惠方案中，減免的稅金和利息就遠遠超過16億了，「為什麼寧願圖利財團，也不願意幫助孩子呢？」

孫大千說，因為害怕呆帳，就不敢擴大學貸，財政部敢不敢告訴全國人民，光是這幾年，「政府重點發展的亮點產業所留下的呆帳黑洞究竟有多大呢？」還虧年輕世代如此無怨無悔的支持總統蔡英文，「民進黨不會覺得愧對青年朋友嗎？」

最後，孫大千批評，難道在民進黨的心目中，台灣的年輕世代就是一群會「不借白不借」，借了再拿來套利，然後欠債不還，「吃免費午餐」的人嗎？

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