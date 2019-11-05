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李佳芬「政府吞學貸」挺韓國瑜　陳建銘：驚世夫妻世間奇葩

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▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜、李佳芬。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選將至，國民黨總統參選人韓國瑜為了搶攻青年選票，拋出3大青年政策，包括：送交換生出國、學貸免息、畢業沒工作可延還學貸，而他的妻子李佳芬被問及若有人不還學貸怎麼辦？李佳芬則回「政府就把它吞了吧」。對此，台北市議員陳建銘痛批，「驚世夫妻，世間奇葩」。

陳建銘5日在臉書表示，韓國瑜選舉支票亂開，提出學貸可以免息、免還，但執政者應該做的是，第一、低收入戶、還有失業、待業中的可展期或低利率減輕負擔；第二、建立學生正確理財觀；第三、教育學生有機會成本概念，若更高學歷不能有更高收入跟展望那唸大學何用？

陳建銘認為，如果借錢可以不要還，這樣以後要如何教小孩？「也建議現在的執政黨如果學生會用貸款套利，那這學生必定是理財專家要好好栽培才對！不要把每個人當賊！更何況學貸是直接匯到學校，不是個人戶頭啦…」

▲▼陳建銘現身發表對女兒陳思宇敗選的看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳建銘。（資料照／記者湯興漢攝）

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